«اقتصادية أبوظبي» تغلق 10 مطاعم ومغاسل سيارات وصالونات حلاقة استغلت ضريبة القيمة المضافة

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، في سابقة هي الأولى من نوعها، أكثر من 10 مطاعم وصالونات حلاقة ومغاسل سيارات استغلت تطبيق ضريبة القيمة المضافة في زيادة أسعار خدماتها من دون مبرر. وقام أحمد طارش القبيسي، مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة وموظفوها أول من أمس، بتنفيذ قرارات الإغلاق لمدة شهر.

وقال القبيسي إن قرارات الإغلاق صدرت بعد أن خاطبت الدائرة هذه المنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها إلا أنها استمرت في المخالفة. وأضاف: هذه المنشآت رفعت أسعار خدماتها بنسبة تفوق نسبة الضريبة.

مشيراً إلى أن الدائرة قامت بحملات كثيرة ورصدت تجاوزات حقيقية، منها تجاوزات لأحد المطاعم قام برفع سعر وجبته الرئيسة من 24 درهماً إلى 40 درهماً ثم إلى 30 درهماً، وقد أخطرته الدائرة أكثر من مرة بتجاوزه إلا أنه تمادى في مخالفته مما دفع الدائرة لإصدار قرار بإغلاق المطعم لمدة شهر وتنفيذه أول من أمس.

ورداً على سؤال لـ«البيان الاقتصادي» عن إجراءات الدائرة تجاه مطاعم وجبات كنتاكي بعد أن رفعت سعر الوجبة العائلية المكونة من 21 قطعة من 105 دراهم إلى 120 درهماً بزيادة 9.75 دراهم وبنسبة 9.2% أضافتها مع الضريبة، ووجبة 15 قطعة من 79 درهماً إلى 88.5 درهماً بزيادة 6 دراهم ووجبة 9 قطع من 59 درهماً إلى 67 درهماً بزيادة 4.65 دراهم، قال القبيسي: لم نتلقَ شكاوى من مستهلكين بهذا الخصوص وعلى كل مستهلك متضرر أن يقدم لنا شكواه وسنتخذ فيها الإجراءات القانونية المطلوبة.

وشدد القبيسي على أن قرارات الإغلاق التي أصدرتها الدائرة تهدف إلى حماية الأسواق والحفاظ على حقوق المستهلكين.