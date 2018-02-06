60ملياراً خسائر العملات الرقمية في 24 ساعة

أدت قرارات بنوك أميركية وبريطانية بمنع شراء العملة الرقمية من خلال بطاقات الائتمان إلى تراجع جماعي لأشهر العملات الرقمية، حيث انخفض سعر «بيتكوين» 10.5 % إلى 7951 دولاراً.

وذلك للمرة الثانية في 3 أيام، كما تراجعت عملة «إيثريوم» بنحو 11.07% إلى 818.9 دولاراً، و«ريبل» بمقدار 14.6 % إلى 0.8 دولار، لتصل خسائر أشهر العملات الرقمية إلى أكثر من 60 مليار دولار في 24 ساعة.

وقال خبراء تقنية في تصريحات خاصة لـ»البيان الاقتصادي»، إن حجم الاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي في العملات الرقمية المتداولة الرئيسية الثلاث بمليارات الدولارات، متوقعين أن تؤول نحو 90% من العملات الرقمية التي أوقعت في شباكها العديد من المستثمرين الشباب وعددها 1,400 تقريباً إلى الزوال.

وأكّد الخبراء أن فيروس الاستثمار غير الواعي في هذه العملات غير المدعومة في معظمها بنشاط اقتصادي حقيقي، بات يصيب فئة من المستثمرين الشباب الساعين إلى الثراء السريع في المنطقة، لا تتجاوز أعمار بعضهم أحياناً 15 عاماً، محذرين الشباب من التسرّع في الاستثمار في هذه العملات التي يحمل سوقها جميع مؤشرات الفقاعة الكلاسيكية.