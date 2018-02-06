الإمارات الأولى عربياً في مؤشر السرية المالية

المصدر:
  • دبي - أشرف رفيق
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احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والمركز التاسع عالمياً في مؤشر السرية المالية 2018، الصادر أمس عن مؤسسة تاكس جاستيس نتورك وضم 112 دولة. واستحوذت الإمارات بناء على التقرير على 0.14% من الخدمات المالية العالمية. وحصلت على 84 نقطة في المؤشر من أصل 100.

واحتلت سويسرا المركز الأول عالمياً واستحوذت على 4.5% من السوق العالمية للخدمات المالية. وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني، وجزر سليمان في المركز الثالث، وهونغ كونغ في المركز الرابع، بينما حلت سنغافورة في المرتبة الخامسة. وشمل المؤشر دولاً عربية أخرى، حيث جاءت لبنان في المركز الثاني، والبحرين في المركز الثالث والسعودية في المركز الرابع. يذكر أن تاكس جاستيس نتورك مؤسسة غير حكومية بريطانية تصنف في مؤشرها الدول وفقاً لقدر السرية الذي توفره للتدفقات النقدية الوافدة إليها، بغض النظر عن النتائج التي تترتب على ذلك.

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