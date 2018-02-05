«إكسبرس موني» تحقق نمواً 10% في عملياتها خلال 2017

أعلنت شركة «إكسبرس موني» للحوالات المالية السريعة نجاحها في إحراز نمو 10% في عملياتها التشغيلية حول العالم خلال 2017، عازيةً النمو إلى الشراكات الجديدة التي أبرمتها ضمن إطار قنوات التحويل المالي المهمة، والحلول المبتكرة التي تقدمها، والتوسّع الكبير الذي شهدته شبكة وكلائها في العالم، وذكرت أن قنوات التحويل المالي الخاصة بها ضمن منطقة الخليج العربي حافظت على زخمها القوي.

نتائج إيجابية

وقال سوديش غيريان، رئيس العمليات لدى «إكسبرس موني»: «شهد 2017 تسجيل نتائج إيجابية في قطاع التحويلات المالية عموماً، إذ تم تسجيل نمو أفضل بالمقارنة مع الأعوام التي سبقته، وأسهم انخفاض قيمة العملات الآسيوية -مثل البيزو الفلبيني والروبية الباكستانية والروبية الهندية- أمام الدولار في تشجيع الوافدين من هذه البلدان على تحويل المزيد من الأموال، ويؤكد الحضور القوي لمنطقة الخليج كوجهة مفضّلة بالنسبة للوافدين».

وتابع: «ننظر بعين التفاؤل تجاه 2018 أيضاً، وبالرغم من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بعض بلدان المنطقة، فإننا على ثقة تامة بقدرة قطاع التحويلات المالية على مواصلة النمو، وستواصل «إكسبرس موني» العمل على ابتكار وتقديم المزيد من حلول التحويل المالي الآمنة والمريحة إلى عملائها، من خلال إبرام المزيد من الشراكات الجديدة».

وأضاف: «خلال 2017، وسّعت «إكسبرس موني» نطاق خدماتها وشبكة وكلائها من خلال إبرام عدد من الشراكات المهمّة، لا سيّما في البلدان الإفريقية. وضمن إطار صفقة بارزة، أبرمت اتفاقية تعاون مع «هواوي»، بهدف تعزيز خدمات تحويل الأموال عبر الأجهزة المحمولة، وتوفيرها للأشخاص الذين يفتقرون إلى الخدمات المصرفية الكافية، خاصةً في إفريقيا».