استضافة مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار 22 الجاري

تستضيف جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار للمرة الأولى يوم الخميس 22 فبراير الجاري في مبنى سوق أبوظبي العالمي الواقع في جزيرة المارية في أبوظبي.

وسيجمع مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار، الذي يقام تحت عنوان «استراتيجيات الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العصر الرقمي»، أعضاء وحملة شهادات معهد المحللين الماليين المعتمدين وكبار خبراء قطاع الاستثمار، لمناقشة أحدث القضايا المؤثرة في مهنة الاستثمار في أعقاب تقدم الذكاء الاصطناعي. وسوف يستكشف المؤتمر الفرص والتحديات التي تواجه قطاع إدارة الاستثمار، وكيف يمكن للمؤسسات المالية تبني المزيد من التقنيات البديلة.

تكييف

وفي سياق تعليقه على المؤتمر، قال عامر خانصاحب، محلل مالي معتمد، رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات: «نظراً إلى التحديات التي ترافق ديناميات السوق المتطورة في الشرق الأوسط، يتعين على خبراء وممتهني الاستثمار تكييـف استراتيجياتهــم الاستثماريــة، لتشمل تكنولوجيات بديلة جديدة وتحقق عائدات في الوقت نفسه.

وبالتالي، وفي السياق ذاته، يسر جمعية الإمارات للمحللين الماليين المعتمدين استضافة المؤتمر الافتتاحي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار، بينما نواصل تعزيز أعلى معايير الاحتراف في صناعة إدارة الاستثمارات الإقليمية».