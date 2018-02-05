«غلوبال» تتخارج من عقار بريطاني بعوائد %23.6 للعملاء

أعلن بيت الاستثمار العالمي (غلوبال) أن فريق إدارة الأصول العقارية أتم عملية بيع عقار مملوك لعملائه ضمن برنامج الاستثمار العقاري في المملكة المتحدة لصندوق تقاعدي يدار من قبل أحد أكبر البنوك الأوروبية، محققاً إجمالي عوائد للعملاء بنسبة 23.6%، أي بمعدل عائد داخلي 10.55% سنوياً خلال فترة الاستثمار وتمثل التوزيعات النقدية التي حصل عليها العملاء 9.3% سنوياً.

وكانت «غلوبال» أتمت الاستحواذ على العقار في سبتمبر 2015 بالتعاون مع شركة «جرينريدج» لإدارة الاستثمارات، ويتألف العقار من 5 مبانٍ حديثة متصلة ذات مواصفات عالية مؤجّر إلى «شركة خدمات الملاحة الجوية الوطنية» المتخصصة مجال إدارة حركة الملاحة الجوية بالمملكة المتحدة.

وقال ناصر الخالد، رئيس إدارة الأصول العقارية في «غلوبال»: أثبت برنامجنا الاستثماري بالمملكة المتحدة مجدداً قدرته على استهداف أصول عقارية عالية الجودة وتحقيق توزيعات نقدية مجزية إضافة إلى تحقيق أهداف إستراتيجية القيمة المضافة قبل المدة المحددة. ويعد هذا التخارج تأكيداً للقدرات التي يتمتع بها الفريق في جميع مراحل الاستثمار وتحقيق تخارج مربح.