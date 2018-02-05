2.3 مليار أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي 2017

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي أمس، تحقيق أرباح صافية قياسية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، حيث بلغت 2.3 مليار درهم بنمو 17.7%، مقارنة بالسنة المالية 2016 التي سجلت أرباحاً بواقع 1,953.6 مليون درهم. يعزى هذا النمو القوي إلى ارتفاع الدخل من الرسوم والاستثمارات وفروقات صرف العملات الأجنبية، إلى جانب انخفاض تكلفة التمويل.

وارتفع إجمالي إيرادات المصرف بنسبة 4.6% ليصل إلى 5.6 مليارات درهم، حيث استفاد المصرف من تراجع مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار بنسبة 18.5% مقارنة بالعام 2016.

وأوصى مجلس الإدارة، في ظل هذه النتائج القوية، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 28.87% عن 2017. وتمثل التوزيعات النقدية 39.76% من الأرباح الصافية للسنة كاملة.

وكشفت النتائج المالية للمجموعة بمقارنتها مع النتائج المالية 2016 عن ارتفاع الإيرادات الصافية 4.6% على أساس سنوي إلى 5,632.3 ملايين درهم مقارنة مع 5,385.5 ملايين درهم في سابقه 2016، وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار 18.5% على أساس سنوي إلى 790.4 مليون درهم مقارنة مع 970 مليون درهم.

وارتفاع إجمالي الأصول 0.8% إلى 123.3 مليار درهم، بالمقارنة مع 122.3 مليار درهم بنهاية 2016 (وبزيادة 1.7% مقارنة مع 121.3 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2017). فيما انخفض صافي أصول تمويل العملاء 2.1% إلى 76.5 مليار درهم، مقارنة مع 78.2 مليار درهم في نهاية 2016 (وانخفاض 0.4% مقارنة مع 76.8 مليار درهم في سبتمبر 2017).

كما أظهرت النتائج نمو ودائع العملاء 1.2% إلى 100 مليار درهم، مقارنة مع 98.8 مليار درهم في 2016 (وبزيادة 0.9% مقارنة مع 99.1 مليار درهم في سبتمبر 2017)، بينما بلغ معدل كفاية رأس المال (بحسب اتفاقية بازل 2) بنهاية 2017 نسبة 16.71% بالمقارنة مع 15.25% في 31 ديسمبر 2016.

وبلغ معدل كفاية رأس المال (بحسب اتفاقية بازل 3) في 31 ديسمبر 2017 نسبة 17.02%، إذ يحافظ المصرف على مكانته الرائدة باعتباره أحد أكثر المصارف سيولةً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث بلغ معدل التسهيلات إلى الأموال المستقرة (المعدل التنظيمي) 80.0% في آخر 2017، بالمقارنة مع 85.1% في نهاية 2016، ومعدل تمويل العملاء إلى الودائع 76.5%، بالمقارنة مع 79.1%. فيما بلغ معدل الأصول غير المنتجة 5.4% بقيمة إجمالية بلغت 4,299.1 ملايين درهم بحلول 31 ديسمبر 2017.

كما أظهرت النتائج المالية للمجموعة للربع الرابع 2017 مقارنة بالربع الرابع 2016، ارتفاع صافي الإيرادات 6.2% إلى 1,427.9 مليون درهم بالمقارنة مع 1,344.2 مليون درهم في الربع الرابع من 2016، وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار 33.8% إلى 166.9 مليون درهم مقارنة مع 252.1 مليون درهم في الربع الأخير من سابقه 2016. وارتفاع صافي الأرباح بالربع الرابع من 2017 بنسبة 33.4% إلى 607.2 مليون درهم مقارنة مع 455.1 مليون درهم في الربع الرابع من العام 2016.

نمو قوي

وتعليقاً على النتائج، قال خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: نجح المصرف في تحقيق نمو قوي على مستوى كافة قطاعات أعماله، تمكنا من الحفاظ على نهجنا المنضبط في إدارة التكاليف والمخاطر، وبفضل خدمة العملاء المتميزة التي نوفرها بجانب جودة وتميز منتجاتنا، ارتفع عدد عملائنا خلال السنة الماضية بواقع 62 ألف عميل جديد، وقمنا بطرح منتجات وخدمات متميزة يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال المنصات الرقمية.

ونتيجة لهذا الأداء القوي، اقترح مجلس إدارة المصرف مكافأة المستثمرين الأوفياء من خلال توزيع أرباح نقدية بنسبة 39.76% في المئة من الأرباح الصافية للسنة كاملة، والاستفادة من الأرباح المتبقية في مواصلة الاستثمار في تعزيز نمو أعمالنا في المستقبل.

وأضاف: قمنا خلال 2017 بتسريع وتيرة استثمارنا في الخدمات المصرفية الرقمية وابتكار سبل جديدة لإضافة قيمة إلى تجربة عملائنا وتعزيز راحتهم.

وتركز خططنا القادمة في مجال الخدمات الرقمية والابتكار على التعزيز من قدرة عملائنا للوصول إلى خدماتنا المالية المتميزة بسرعة وسهولة وكفاءة، مع مواصلة الاستفادة من الخدمة الشخصية التي نقدمها في فروعنا وفق أرقى معايير الجودة.

وتابع: على الرغم من قيامنا بضخ استثمارات كبيرة في تعزيز قدراتنا الرقمية، نجحنا في ضبط تكاليفنا بشكل قوي، حيث انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 1.0% مقارنة بالعام 2016، وبالتالي جاءت وفق الأهداف التي حددتها الإدارة، مما سيمكننا من استثمار المزيد من الموارد المالية لدعم نمونا المستقبلي.

وكفل الانضباط المالي الذي التزمنا به على مر السنين، عبر اتباع نهج حكيم في إدارة المخاطر، الحفاظ على قوة ميزانيتنا العمومية.

كما سجلنا تحسناً إضافياً في جودة الأصول، وقد كان للاستقرار الذي يشهده قطاع الأعمال بجانب جهودنا المستمرة لتعزيز جودة أصولنا، الدور الأهم في ارتفاع معدلات استرداد الديون المشكوك في تحصيلها بالإضافة إلى تسجيل انخفاض بنسبة 18.5% في مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار مقارنة بالعام 2016.

صدارة

ويحتل مصرف أبوظبي الإسلامي صدارة القطاع في دولة الإمارات على صعيد إدارة رأس المال، حيث يبلغ معدل كفاية رأس مال المجموعة 16.71% بحسب اتفاقية بازل 2، و 17.02% بحسب اتفاقية بازل 3، وهو أعلى من الحد الأدنى المطلوب من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وعليه، فنحن على ثقة من أننا قادرون على دعم مسيرة نمونا المتواصل بفاعلية وكفاءة عاليتين.

وبالنظر إلى الفترة المقبلة، نعتقد أن مصرف أبوظبي الإسلامي يتمتع بوضع جيد يمكنه من الاستفادة من الفرص التي من المتوقع أن تنجم عن التوقعات الاقتصادية الإيجابية للاقتصاد الإماراتي.

ونحن واثقون من أن قوة مركزنا المالي وتركيزنا المستمر على الابتكار وتوفير تجربة مصرفية عالية الجودة سيساعدنا في استقطاب المزيد من العملاء وتحقيق قيمة أكبر للمساهمين على المدى البعيد.

مؤشرات

فيما أظهرت مؤشرات الأعمال الرئيسة للمصرف خلال 2017 مواصلته التركيز على الارتقاء بجودة خدمات العملاء وإثراء تجربتهم المصرفية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد العملاء النشطين بنسبة تجاوزت 6.7٪ على أساس سنوي، إلى 982,661 عميلاً بنهاية 2017، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات 4.6٪ إلى 5,632.3 ملايين درهم على خلفية نمو بنسبة 22.6% في الدخل من الرسوم إلى 1,030.3 مليون درهم، في حين ارتفع الدخل من الاستثمار بنسبة 16.5% إلى 546.0 مليون درهم.

كما تحسنت تكلفة التمويل عند معدلات طبيعية مع تراجع إجمالي مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار بنسبة 18.5٪ إلى 790.4 مليون درهم في 2017. وبالرغم من ذلك، استمرت المجموعة في تطبيق سياسة متحفظة بشأن المخصصات، حيث احتسبت 765.9 مليون درهم كمخصصات ائتمانية. بينما جدد المصرف تركيزه على تعزيز الإنتاجية وكفاءة الأداء، مما أدى إلى انخفاض معدل التكاليف إلى الدخل بنسبة 1.0% إلى 44.5٪ في 2017.

ومع ذلك، واصل المصرف العمل على تعزيز قدراته في مجالات إدارة المخاطر والامتثال والحوكمة والبيئة الرقمية والرقابة والتي تعتبر ركائز أساسية ليتمكن من تحقيق الريادة ضمن فئات العملاء والخدمات والقطاعات والمناطق الجغرافية، التي يستهدفها.

وواصل المصرف تطوير قدراته في مجال الابتكار والأتمتة، إلى جانب تعزيز ريادته في السوق على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية، فقد شهد المصرف خلال العام 2017 تنفيذ أكثر من 95% من المعاملات المالية عبر منصاته الرقمية، بما في ذلك مليونا معاملة شهرياً عبر تطبيق الهواتف الذكية.

وحافظ تطبيق المصرف للخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية على مكانته الرائدة في السوق، حيث ارتفع عدد مستخدميه بمقدار 94 ألف مستخدم جديد خلال العام الماضي.

مبادرات

وأطلق مصرف أبوظبي الإسلامي مبادرات عديدة في مجال المسؤولية الاجتماعية المؤسسية في العام 2017 لدعم وتعزيز مساهمته في المجتمع بما في ذلك حملات التبرع بالدم ورعاية حفلات الزفاف الجماعي وتنظيم مجموعة من الأنشطة خلال شهر رمضان المبارك.

وتماشياً مع مبادرة "عام الخير" في دولة الإمارات العربية المتحدة، قدم المصرف دعمه للعديد من القضايا في جميع أنحاء الدولة، حيث قام موظفو المصرف من مختلف الأقسام بتخصيص جزء من وقتهم الشخصي لخدمة المجتمع.

وتعكس هذه المساعي الخيرية المستمرة الدور الإيجابي الذي يلعبه مصرف أبوظبي الإسلامي في المجتمع كما تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأهداف التجارية للمصرف.

خطة استراتيجية

يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي انطلاقاً من خطته الاستراتيجية لـ2020، انتقاء وتوظيف الكوادر الضرورية من أجل توفير الخدمات المناسبة لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من العملاء على اختلاف شرائحهم وضمن قطاعات مختارة، من خلال مجموعة أوسع من المنتجات والحلول المصرفية المتميزة، إلى جانب تعزيز وتطوير هيكلية الحوكمة.

ونتيجة تركيزه المتواصل على إدارة الأداء وتعزيز الإنتاجية، وصل عدد موظفي المصرف إلى 2,036 موظفاً بنهاية 2017.