«الإمارات الإسلامي» يتيح الفوز بـ5 سيارات «تيسلا»

أطلق «الإمارات الإسلامي»، حملة ترويجية تهدف إلى التشجيع على الادخار وتتيح لمتعاملي حسابات كنوز للتوفير فرصة ثمينة للفوز بسيارة تيسلا من طراز S التي تعد من أشهر السيارات في وقتنا الراهن.

وخلال الحملة التي تستمر من 1 فبراير الجاري لغاية 30 أبريل القادم، سيقدم المصرف باقة من الجوائز القيمة التي تشمل 5 سيارات كهربائية «تيسلا»، إضافة إلى 300 جائزة نقدية، وسيحظى المتعاملون الذين يحتفظون برصيد قدره 5 آلاف درهم في حساب «كنوز» بفرصة واحدة للدخول في السحب الشهري على سيارة «تيسلا». وسيحظى هؤلاء بفرصة متواصلة للفوز بالجوائز النقدية اليومية التي تبلغ قيمة كل منها 3 آلاف درهم، حيث يتيح كل متوسط رصيد قدره 1000 درهم فرصة واحدة لدخول السحب.

وقال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: نحرص دائماً على ابتكار أساليب جديدة لترسيخ ثقافة الادخار في مجتمع الإمارات. ومن هذا المنطلق، يسعدنا التعاون مع واحدة من أبرز علامات السيارات في الدولة لمنح متعاملينا فرصة الفوز بسيارة «تيسلا».