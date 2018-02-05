67.7 ملياراً النقد المتداول خارج البنوك بنهاية ديسمبر

ارتفع إجمالي النقد المتداول خارج البنوك المحلية إلى 67.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس شهري 0.3% مقابل 67.5 مليار درهم في نوفمبر الماضي وعلى أساس سنوي 8.7%.

وأظهرت بيانات المصرف المركزي أن النقد المصدر بلغ 85.4 مليار درهم عن الفترة ذاتها بزيادة على أساس شهري 1.3% مقابل 84.3 ملياراً بنوفمبر السابق عليه، وبزيادة على أساس سنوي 10.1% مقابل 77.6 مليار درهم بنهاية 2016.

وارتفع النقد في البنوك إلى 17.7 مليار درهم بنهاية 2017، بزيادة على أساس شهري 5.4% مقابل 16.8 ملياراً في نوفمبر السابق عليه، وبزيادة على أساس سنوي 15.7% مقابل 15.3 مليار درهم بنهاية 2016.