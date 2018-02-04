توزيعات الأرباح ملاذ للمستثمرين ومحرك للأسواق

توقع محللون ماليون أن تشهد الأسواق المالية المحلية نشاطاً ملحوظاً وزحماً في التداولات خلال الأشهر القليلة القادمة بالتزامن مع إقرار الشركات المدرجة لتوزيعات الأرباح السنوية على المساهمين. معتبرين أن توزيعات الأرباح تعد بمثابة الملاذ الآمن للمستثمرين فضلاً عن كونها أهم محرك للأسواق.

وقالوا لـــ«البيان الاقتصادي»، إن التوزيعات المقترحة للبنوك والشركات حتى الآن، جاءت لتحمل مزيداً من التوقعات الإيجابية التي قد تعيد روح التفاؤل في الأسواق بعد أن باتت مؤشراً هاماً للمستثمرين للحكم على قوة الشركات وملاءتها المالية وتدفقاتها النقدية.

وتعد الشركات الإماراتية الأعلى من ناحية توزيعات الأرباح مقارنة بنظائرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ بلغ إجمالي توزيعات عام 2016، نحو 28.5 مليار درهم منها 27.9 مليار درهم توزيعات نقدية و600 مليون درهم تمثل توزيعات أسهم المنحة.

بنوك

وأكد المحللون أن توزيعات القطاع المصرفي ستكون الأكبر كعادتها لا سيما في ظل تحقيق البنوك لنتائج قوية فاقت توقعات السوق والمحللين، ما يؤكد ملاءتها المالية وقدرتها على مواجهة التحديات الناجمة عن هبوط أسعار النفط في الثلاث سنوات الماضية. وبلغ حجم التوزيعات النقدية التي اقترحتها 7 بنوك مدرجة إلى نحو 15.7 ملياراً عن العام 2017، تصدرها «بنك أبوظبي الأول» بإجمالي توزيعات 7.63 مليارات درهم، ثم «بنك الإمارات دبي الوطني» بتوزيعات بلغت 2.22 مليار درهم، يتبعهما «دبي الإسلامي» بتوزيعات 2.21 مليار، و«أبوظبي التجاري» بنحو 2.18 مليار.

وقال رامي صيداني، رئيس قسم استثمارات الشرق الأوسط في مؤسسة شرودرز لإدارة الصناديق، إن التوزيعات النقدية للأرباح السنوية ستسهم بلا شك في تعزيز نشاط الأسواق المالية المحلية لا سيما مع تهافت المستثمرين للحصول عليها مما سيساعد على زيادة سيولة الأسواق.

وأضاف إن هناك عدة عوامل أخرى بالإضافة إلى التوزيعات ستساعد في جعل 2018 عاماً استثنائياً للأسواق المحلية منها صعود أسعار النفط لأسعار هي الأعلى منذ نحو ثلاث سنوات، وذلك بعد تهاويه في السنوات الماضية وهو أثر كثيراً على تقييمات الأسهم.

تنافسية

ولفت صيداني إلى أن ارتفاع الدولار في السنوات الماضية أثر على القدرة التنافسية لبعض الشركات في منطقة الخليج في ظل سياسة الارتباط بالدولار، ولكن مع ضعف الدولار الآن وانخفاض قيمته أمام العملات الرئيسية من المتوقع أن يدعم ذلك القدرة التنافسية للشركات وبالتالي سيؤثر ذلك على ربحيتها.

وتوقع أن تكون توزيعات القطاع المصرفي هي الأعلى لا سيما في ظل تراجع معدلات الإقراض في العام الماضي والتوقعات باستمرارها على نفس الوتيرة خلال العام الحالي، كذلك من المتوقع أن تكون هناك توزيعات ضخمة من الشركات العقارية الكبرى مثل «إعمار العقارية» وأذرعها التابعة.

ملاذ

وقال عصام قصابية، المحلل المالي لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن التوزيعات النقدية هي محل اهتمام من جانب الكثير من صغار المستثمرين وتعتبر ملاذاً آمناً بالنسبة لهم، وكذلك المؤسسات والصناديق لا سيما وأن توزيعات الشركات الإماراتية تعتبر الأكبر بين نظائرها في المنطقة. وتوقع أن تساعد التوزيعات في زيادة زخم الأسواق ورفع مستويات السيولة بشكل ملحوظ خلال الفترة القادمة خصوصا بعد إقرار بنوك وشركات توزيعات استثنائية ضخمة مثل «إعمار العقارية» و«بنك أبوظبي الأول».

معيار

وقال إيهاب رشاد الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن مستثمري الآجل الطويل يعتبرون التوزيعات النقدية السنوية أحد المعايير الهامة للاستثمار في الأسهم عند اختيارها، بعكس المضاربين أو مستثمري الآجل القصير، خاصة وأن التوزيعات المجزية أو المرتفعة تعزز فرص احتفاظ المتعاملين بالأسهم، وتشجعهم على إطالة أجل استثمارهم.

وأضاف إن التوزيعات النقدية دائماً ما تساهم في دعم أداء الأسواق على المدى القصير، إلا أن تأثيرها على المديين المتوسط والطويل سيرتبط بقدره الشركة على استمرارها على نفس مستويات الربحية وهو ما نتوقعه في ظل الأجواء الإيجابية المحيطة بفعل قوة الاقتصاد الوطني إضافة إلى تعافي النفط.

موسم مبكر

أكد إيهاب رشاد أن بداية موسم التوزيعات جاء مبكراً بعدما أقرت شركة «إعمار العقارية» توزيعات استثنائية من حصيلة طرح «إعمار للتطوير». وأقرت عمومية «إعمار العقارية» الشهر الماضي توزيع أرباح نقدية بقيمة 4 مليارات درهم، توزع على دفعتين الأولى وزعت بواقع 3 مليارات درهم في يناير الماضي، ثم يتبعها مبلغ مليار درهم عقب انعقاد الجمعية العمومية التالية في شهر أبريل 2018.