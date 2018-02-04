«ستارت إيه دي» تدعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة

أعلنت «ستارت إيه دي»، منصة الابتكار وريادة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، أمس عن استضافتها برنامجاً خاصاً بريادة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي يستمر لـمدة 10 أيام، وذلك بهدف إفساح المجال أمام 10 من الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية لعرض مشاريعها بشكل مباشر أمام نخبة من المستثمرين في دولة الإمارات. وشجعت المنصة الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية على تقديم طلبات المشاركة قبل انتهاء الموعد النهائي للتقديم الذي يحل اليوم.

وسيقوم البرنامج بتزويد المشاركين من الشركات الناشئة بالأدوات والمعرفة اللازمة لتطوير مشاريع شاملة قابلة للنمو والتكرار مع استثمارٍ أمثل لرأس المال. وستحصل الشركات المشاركة أيضاً على رؤى معمقة حول مواضيع تشمل التمويل الجماعي، ونظام الإقراض المباشر، ومنظومة التعاملات الرقمية، والتداول الخوارزمي، والسجلات الائتمانية، والعملات الرقمية، وأنظمة الدفع، وتكنولوجيا التأمين، وتحويل الأموال.

وقال إركي ألتونين، المدير التنفيذي لمنصة «ستارت إيه دي»: تمتاز منظومة الشركات الناشئة في دولة الإمارات بعدم تأثرها بالإرث الثقيل للمنظومات العالمية المماثلة، ما يتيح لها القدرة على التطور السريع. وقد قامت منصة «ستارت إيه دي» بإطلاق فعالية «يوم المستثمر» بهدف عقد أنشطة تفاعلية مجدية وتوفير قيمة حقيقية للشركات الناشئة والمستثمرين على حد سواء. وفي هذا الإطار، فقد قمنا بالتعاون مع 10 من كبار المستثمرين في دولة الإمارات ممن يستثمرون بشكل فاعل في الشركات الناشئة التي تعمل في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية، حيث سيلتقي هؤلاء المستثمرون مع الفرق الفائزة في التصفيات النهائية.