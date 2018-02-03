2.02 مليار تداولات الأجانب على الأسهم في أسبوع

بلغت قيمة تداولات الأجانب في سوقي دبي وأبوظبي الماليين في تداولات الأسبوع الماضي نحو 2.02 مليار درهم بيعاً وشراءً مع سيطرة النزعة الشرائية على تعاملاتهم في سوق أبوظبي والبيعية في سوق دبي وسط توقعات باستمرار زيادة مراكزهم في الأسهم مع تفاؤلهم بالأداء القوي للاقتصاد الوطني والاستقرار السياسي.

ووفق مسح لــ «البيان الاقتصادي»، بلغ إجمالي مشتريات الأجانب في الأسهم نحو 973.39 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 1.042 مليار بصافي بيعي 68.78 مليون درهم.

وتفصيلاً، مالت تعاملات الأجانب في سوق دبي نحو البيع بعد تحقيق مشتريات بنحو 670.16 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 838.6 مليون درهم بصافي شرائي 168.4 مليون درهم، واتجهت تعاملات الأجانب في سوق أبوظبي نحو الشراء بعد تحقيق مشتريات بنحو 303.23 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 203.5 ملايين بصافٍ بيعي 99.6 مليون درهم.

صعيد الإماراتيين، بلغ إجمالي قيمة تداولاتهم نحو 2.56 مليار درهم موزعه بواقع 1.316 مليار مشتريات و1.24 مليار مبيعات بصافٍ شرائي 68.78 مليون درهم، ومالت تعاملاتهم نحو الشراء في دبي بصافٍ شرائي 168.47 مليون ونحو البيع في أبوظبي بصافٍ بيعي 99.6 مليون درهم.