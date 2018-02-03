10 شركات وساطة تستحوذ على 66 % من تداولات سوق دبي

استحوذت 10 شركات وساطة من بين 47 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 66.2% أو ما يعادل 11.8 مليار درهم من إجمالي تعاملات الشركات في يناير الماضي البالغة نحو 17.8 مليار درهم من خلال تداول 11.85 مليار سهم تم تنفيذها من خلال 160.37 ألف صفقة.

وتصدرت «المجموعة المالية هيرميس» القائمة حيث بلغت حصتها نحو 1.69 مليار درهم ما يعادل 9.53%، وجاءت «الصفوة مباشر للخدمات المالية» في المرتبة الثانية بحوالي 1.63 مليار درهم بنسبة 9.2% من إجمالي قيم التداول في السوق.

مراكز

وحلت في المركز الثالث شركة «الرمز كابيتال» بنحو 1.38 مليار درهم بنسبة 7.75%، تلتها شركة «أرقام سيكيوريتيز» بنحو 1.35 مليار درهم بنسبة 7.61%، ثم شركة «مينا كورب للخدمات المالية» بنحو 1.18 مليار درهم بنسبة 6.66%، ثم شركة «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» 1.16 مليار درهم بنسبة 6.51%، ثم شركة «أبوظبي الأول للأوراق المالية» 965.89 مليون درهم بنسبة 5.42%، ثم شركة «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنحو 849.48 مليون درهم بنسبة 4.77%.

وفى المركز التاسع جاءت شركة «المشرق للأوراق المالية» بنحو 849.13 مليون درهم بنسبة 4.76%، ثم شركة «المتكاملة للأوراق المالية» بحوالي 714.5 مليون درهم بنسبة 4.76%، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 694.35 مليون درهم بنسبة 3.9%، يتبعها «بيت الوساطة للأوراق المالية» بنحو 669.7 مليون درهم أو ما يعادل 3.76%، ثم «الأوراق المالية والاستثمار الإمارات» بحصة 2.7% تعادل 480.5 مليون درهم.

حصص

وبلغت حصة شركة «جلوبل لتداول السهم والسندات» نحو 2.41% تعادل 407.5 ملايين درهم، ثم «دبي الإسلامي للخدمات المالية» بنحو 329.28 مليون درهم بحصة 1.85% و«الإمارات الإسلامية للوساطة المالية» بنسبة 1.73% تعادل 308.69 ملايين درهم، يتبعها «الضمان للأوراق المالية» بحصة 1.66% أو 296.5 مليون درهم، و«الاتحاد للوساطة» بنحو 1.65% و«الأنصاري للخدمات المالية» بحصة 1.62%.