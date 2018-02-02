11 مصرفاً إماراتياً ضمن أفضل 500 في العالم

ضمت قائمة براند فاينانس العالمية لأفضل 500 بنك في العالم للعام الجاري 11 بنكاً من دولة الإمارات.



وشملت القائمة العالمية لعام 2018 «الإمارات دبي الوطني» الذي بلغت قيمة علامته التجارية 3.534 مليارات دولار بارتفاع 4% وجاء البنك في المركز 71 عالمياً وتصنيفه حسب وكالات الائتمان العالمية على الفئة ايه ايه ايه +.



كما شملت قائمة براند فاينانس «أبوظبي الأول» واحتل المركز 85 فيما بلغت قيمة العلامة التجارية للبنك 3.106 مليارات دولار وحصل تصنيفه حسب الوكالات العالمية على الفئة ايه ايه –.



وحصل «دبي الإسلامي» على ترتيب 107 في قائمة العام الجاري، بارتفاع 3 مراكز مقارنة بقائمة العام الماضي فيما جاء بنك أبوظبي التجاري في الترتيب 109، بينما حل بنك أبوظبي الإسلامي في الترتيب 206 في قائمة العام الجاري بارتفاع مركز واحد مقارنة بقائمة 2017.



وجاء «الاتحاد الوطني» في الترتيب 215 في العام الجاري بارتفاع مركزين مقارنة بالعام الماضي، بينما جاء «المشرق» الترتيب 219 بارتفاع 11 مركزاً مقارنة بقائمة عام 2017.



وجاء «رأس الخيمة الوطني» في المرتبة 222 بارتفاع 3 مراكز وحلّ «دبي التجاري» في المركز 283، و«الفجيرة الوطني» بالمركز 410 بارتفاع 9 مراكز، وبنك الهلال في الترتيب 412 بارتفاع 46 مركزاً مقارنة بقائمة عام 2017.