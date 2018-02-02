«أبوظبي الأول» يفوّض بنوكاً لإصدار صكوك دولارية

ذكرت مصادر مطلعة أن بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في دولة الإمارات فوّض بنوكاً لترتيب إصدار صكوك مقومة بالدولار.

وسيعقد البنك لقاءات مع مستثمرين في الخامس من فبراير الجاري في لندن قبل الإصدار المزمع للسندات الإسلامية.

وذكرت المصادر أن سيتي وبنك أبوظبي الأول وبيتك كابيتال والأهلي كابيتال وستاندرد تشارترد ستتولى ترتيب إصدار الصكوك البالغ أجلها 5 سنوات.

ومن المتوقع أن يكون الإصدار بالحجم القياسي الذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار.

وسيأتي الإصدار المزمع في إطار برنامج صكوك بنك أبوظبي الأول البالغة قيمته 2.5 مليار دولار.