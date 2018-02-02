تراجع الأسهم خلال أسبوع رغم النتائج القوية والتوزيعات

هبطت أسواق الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع، مع تعرض بعض الأسهم القيادية لضغوط بيع غير مبررة، أثرت في أدائها، رغم توالي إعلانات الشركات والبنوك عن أرباح قوية وتوزيعات سخية.

وتراجع سوق دبي بنسبة 1.63 %، أو ما يعادل 56.39 نقطة، ليغلق عند 3412.26 نقطة، مواصلاً هبوطه للأسبوع الثاني على التوالي، مع تراجع أسهم «بنك دبي الإسلامي» و«إعمار العقارية» و«إعمار مولز».

وبعد مكاسب استمرت 7 أسابيع متتالية، هبط سوق أبوظبي بنحو 31.2 نقطة، أو ما نسبته 0.67 %، ليغلق عند 4612.33 نقطة، وسط تراجع جماعي للقطاعات، باستثناء صعود وحيد للتأمين بنسبة 0.54 %. ووصلت سيولة السوقين إلى 2.29 مليار، بواقع 1.7 مليار في دبي، و585.47 مليوناً في أبوظبي، وجري تداول 1.34 مليار سهم، منها 1.08 مليار سهم بدبي، و265.03 مليون سهم بأبوظبي، من خلال تنفيذ 20064 صفقة.

وارتفع سوق دبي المالي أمس بنسبة 0.53 %، مع صعود أسهم «أرابتك القابضة» و«دبي للاستثمار» و«بنك دبي الإسلامي» و«إعمار العقارية»، بينما ارتفع سوق أبوظبي 0.22 %، بدعم مكاسب «بنك أبوظبي الأول» و«أدنوك للتوزيع».

سيولة

وقال إياد البريقي، المدير العام لشركة «الأنصاري» للخدمات المالية، إن أداء الأسواق المحلية كان متواضعاً خلال الأسبوع الأخير من يناير، بسيولة محدودة في أغلب الجلسات، رافقها ثبات في مستويات المؤشر، وكذلك عمليات شراء منتقاة على بعض الأسهم. وأضاف لـ «البيان الاقتصادي»، أن الأسواق لم تتفاعل بالشكل المنتظر مع نتائج الشركات المعلنة حتى نهاية الأسبوع.

ولم تتفاعل أيضاً مع التوصيات بتوزيع أرباح سخية من بعض البنوك وبعض الشركات، مثل «تبريد». وانخفض سهم «تبريد» بنسبة 6.3 %، رغم إعلان الشركة نمو صافي أرباحها بنسبة 9 % خلال العام الماضي، وتوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 8 فلوس للسهم.

بينما تصدر «الإمارات دبي الوطني»، الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بنسبة 3.28 %، مع استمرار النشاط على السهم، بعد إعلان البنك نمو أرباحه السنوية 15 %، والتوصية بتوزيع 40 فلساً للسهم.

ضغوط

ويري البريقي أن أبرز الأسباب وراء هبوط السوق، ضغوط البيع على سهم «إعمار»، بعد استحقاق الأرباح الاستثنائية، وكذلك رغبة المستثمرين بالتريث، حتى صدور نتائج باقي الشركات، أو ارتفاع مستويات السيولة.

توعية

أوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن إبلاغ المستثمر رقم حسابه المصرفي للسوق المالي وشركة الوساطة، يمكّنه من تحويل التوزيعات لأكثر من ورقة مالية في المرة الواحدة، ويضمن حقوق المساهمين الذين لم يقوموا بالصرف، إما لعدم علمهم بوجود توزيعات، أو عدم تمكنهم من التوجه لاستلام التوزيعات، أو لأي سبب آخر.

إفصاحات

* انخفضت أرباح شركة «ديار للتطوير» إلى 130.4 مليون درهم في عام 2017، مقارنة مع نحو 216.14 مليون في 2016.

* أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، استقالة إبراهيم ناصر، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية.

* يعقد مجلس إدارة شركة «دبي للتأمين»، اجتماعاً في 7 فبراير، لإقرار النتائج المالية السنوية، والتوصية بشأن توزيع الأرباح.

* أعلنت شركة صناعات أسمنت الفجيرة، أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعاً في 8 فبراير، لاعتماد البيانات المالية لعام 2017.

* وافقت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو»، على تعيين رشيد علي العميرة في منصب الرئيس التنفيذي للشركة.