تكليف «شعاع كابيتال» بمهام توفير السيولة لـ«ديبا»

أعلنت شركة «شعاع كابيتال» أنه تم تكليف شركتها التابعة «شعاع كابيتال إنترناشونال» بمهام توفير السيولة لصالح شركة «ديبا المحدودة» (ديبا)، المتخصصة في مجال التصميم والتجهيزات الداخلية.

وتعود أولى أنشطة «شعاع» بمجال صناعة السوق إلى 2007. وتنشط «شعاع» إلى جانب العديد من الجهات العاملة بالأسواق المالية للدولة بما فيها البورصات ومختلف الهيئات الناظمة، بهدف المساعدة في نمو وتوسع القطاع المالي ودعم تطوره. وتولت «شعاع» مهام الصانع المؤسس لسوق «ناسداك دبي» للعقود الآجلة للأسهم المنفردة خلال 2016.

وفي 2017، حصلت شعاع على التراخيص القانونية من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي لتوفير خدمات صانع السوق ومزود السيولة، والمساعدة في المحافظة على المستوى المطلوب من السيولة بأسلوب منتظم في السوق.

وقال مجدي شنن، رئيس قسم تداولات الأسهم لدى «شعاع كابيتال»: نقوم بتأمين السيولة لكافة العقود الآجلة للأسهم المنفردة في بورصة «ناسداك دبي» حيث نتمنى انضمام المزيد من صُناع السوق إلى قصة النجاح هذه والمساهمة بنمو السوق وأعمال إدراج الأسهم الرئيسية بالبورصة.