233 مليوناً أرباح «سوق دبي» وتوزيع 5% نقداً

حققت شركة سوق دبي المالي 233 مليون درهم أرباحاً صافية مقابل 253.5 مليون درهم في 2016 بتراجع 8%، فيما وصلت الإيرادات إلى 421.6 مليون درهم، مقابل 439.3 مليون درهم في 2016.

وتوزعت الإيرادات بواقع 321.1 مليون درهم من العمليات التشغيلية، و100.5 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها. وقرر مجلس إدارة الشركة، أمس، رفع مقترح بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال، ما يوازي 400 مليون درهم. وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه في 2017 تحقق العديد من الإنجازات تزامناً مع بدء تنفيذ استراتيجية سوق دبي المالي 2021 التي اعتمدها مجلس الإدارة في ديسمبر من 2016، والتي تستهدف تعزيز نجاحات السوق وتهيئته على أفضل نحو ممكن لتحقيق نمو أكثر استدامة.

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