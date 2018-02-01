«الخليج للملاحة» تعيّن مديراً مشتركاً لطرح زيادة رأسمالها

وقعت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، اتفاقية إدارة سجل تداول حقوق الأولوية لزيادة رأسمالها إلى مليار درهم مع شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير كمدير مشترك لسجل الاكتتاب، المدرجة في سوق دبي المالي. جاء التعيين بعد استكمال كافة الموافقات النهائية من هيئة الأوراق المالية والسلع.

وأشارت «الرمز كوربوريشن» إلى أنها وبالتعاون مع الجهات المستلمة قد أتمت استعداداتها للاكتتاب الذي سينطلق يوم الأحد الموافق 11/‏‏‏02/‏‏‏2018 ليستمر حتى نهاية يوم الخميس الموافق 22/‏‏‏2/‏‏‏2018.

تحوّل استراتيجي

وقال خميس بوعميم، عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمجموعة: نشهد مرحلة تحوّل استراتيجي فهي نموذج ناجح للاستثمار في قطاع الملاحة والخدمات البحرية، ونجاحنا هذا يعتمد بشكل رئيس على بناء الشراكات مع المؤسسات القيادية والرائدة في مختلف المجالات. من أجل ذلك جاء قرارنا بتعيين «الرمز كوربوريشن» مديراً مشتركاً لسجل الاكتتاب مستنداً إلى ثقتنا بمعرفة الشركة وخبراتها المتنوعة في السوق.

وقال محمد الدندشي، العضو المنتدب لشركة «الرمز كوربوريشن»: فخورون بالاختيار، فأداء الشركة وسمعتها في السوق المالي يواصلان كسب اهتمام وثقة المستثمرين في السوق المالي مع كل مشروع جديد تقوم الخليج للملاحة بإطلاقه. وإن توقيع الاتفاقية لهو حجر أساس هام لنشاط المستشار المالي ويشكل انطلاقة لخدمات إدارة الطرح الأولي التي نقدمها لعملائنا.