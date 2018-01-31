أصول «المركزي» الأجنبية لأعلى مستوى في 5 سنوات

رفع المصرف المركزي أصوله بالعملات الأجنبية لأعلى مستوياتها في 5 سنوات إلى 347.66 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي، مقابل 330.4 ملياراً بنهاية نوفمبر السابق عليه، و310.91 مليارات بنهاية ديسمبر 2016، بارتفاع شهري بلغ 17.32 ملياراً بنسبة 5.2%، فأضاف احتياطيات أجنبية جديدة بقيمة 36.74 ملياراً بنمو سنوي 11.82%.

وأظهر تقرير أصدره المصرف المركزي أمس تراجع حجم الائتمان المصرفي «القروض» إلى تريليون و580.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017، بتراجع على أساس شهري 0.9% أو ما يعادل 14.1 مليار درهم مقارنة بنحو تريليون و594.8 ملياراً في نهاية نوفمبر، بينما ارتفع على أساس سنوي بمقدار 27 مليار درهم، أو1.74%، مقارنة بنحو تريليون و553.7 مليار درهم في ديسمبر 2016.

وانخفضت ودائع المصارف العاملة في الدولة إلى تريليون و627.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر، مقابل تريليون و632.4 مليار درهم بنهاية نوفمبر، وتريليون و562.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، بانخفاض على أساس شهري بلغ 0.3% أو ما يعادل 5.1 مليارات، وبارتفاع على أساس سنوي بلغ 4.1% أو ما يعادل 64.4 مليار درهم.

وأرجع المصرف المركزي انخفاض الودائع المصرفية على أساس شهري خلال ديسمبر إلى تراجع بقيمة 6.6 مليارات درهم في ودائع المقيمين، في مقابل ارتفاع ودائع غير المقيمين بمقدار 1.5 مليون درهم، موضحاً تفوّق الودائع على القروض بقيمة 46.6 مليار درهم خلال ديسمبر.