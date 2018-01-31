أسهم أبوظبي تتفاعل إيجاباً مع النتائج وضغوط بيع في «دبي»

تباين أداء أسواق الأسهم في ختام تعاملات أمس وسط تحسن ملحوظ في السيولة، حيث تفاعلت أسهم أبوظبي إيجاباً مع نتائج قوية للشركات والبنوك، بينما استمر سوق دبي في التراجع تحت وطأة ضغوط بيعية على بعض الأسهم القيادية إلى جانب مكاسب قوية لسهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بعد مباحثات جديدة بشأن صفقة استحواذ.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.44% أو ما يعادل 15.33 نقطة ليغلق عند 3439.91 نقطة مسجلاً أدنى مستوياته منذ مطلع الشهر الجاري ومواصلاً تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي بضغط هبوط سهم «دبي الإسلامي» و«إعمار العقارية».

وربح سوق أبوظبي 12.33 نقطة أو ما نسبته 0.27% ليستقر عند 4638.75 نقطة بدعم صعود أسهم «بنك أبوظبي الأول» و«دانة غاز» و«الواحة كابيتال»، بينما قلص هبوط «اتصالات» من وتيرة الصعود.

وبلغت السيولة في السوقين نحو 695.3 مليون درهم بواقع 556.83 مليوناً في دبي و138.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 430.9 مليون سهم منها 375.7 مليوناً في دبي و55.14 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 5089 صفقة.

تباين

وقال محمد الأعصر مدير إدارة التحليل الفني بشركة «أمان» لتداول الأوراق المالية، أغلقت أسواق الأسهم أمس على تباين في أدائها وسط تحسن في مستويات السيولة بدفع ظهور أخبار إيجابية على صعيد نتائج وتوزيعات الشركات في أبوظبي.

وصعد سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 1.35% إلى 11.3 درهماً متصدراً النشاط من حيث القيم بأكثر من 42.5 مليون درهم، وذلك بعد إعلان البنك تحقيقه أرباحاً صافية بنحو 10.92 مليارات درهم في العام الماضي، وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 70 فلساً للسهم الواحد.

كما ارتفع سهم «الواحة كابيتال» بنسبة 3.86% وتصدر النشاط بالأحجام بنحو 16.6 مليون سهم بعد تحقيق الشركة أرباحاً صافية بقيمة 425.9 مليون درهم، بنمو نسبته 4.6% مقارنة بالعام 2016.

صفقة

وأضاف الأعصر لـــ«البيان الاقتصادي»: كذلك كان هناك نشاط قوي على سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بعد الإعلان عن دراسة صفقة استحواذ جديدة، بينما في المقابل هبط سهم «بنك دبي الإسلامي» و«إعمار العقارية» وهو ما وضع مزيداً من الضغوط على أداء السوق بشكل عام.

وصعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 6.51% وسط تداولات نشطة جاوزت قيمتها 65.2 مليون درهم بعد إعلانه إجراء مباحثات استراتيجية مبدئية مع «سبير بنك» بشأن إمكانية الاستحواذ على حصته القائمة في «دينيز بنك» التركي.

بينما هبط سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 4.59% إلى 6.23 دراهم، وتراجع سهم «دبي للاستثمار» 1.615 و«إعمار العقارية» 0.74%، وتصدر سهم «ديار للتطوير» النشاط من حيث الإحجام بنحو 135.2 مليون سهم وارتفع بنسبة 6.01%.

وتوقع الأعصر أن يتوازن أداء الأسواق في الفترة القادمة لا سيما مع استمرار الشركات في الإعلان عن نتائج قوية.

أجانب

اتجهت تعاملات الأجانب أمس في سوق دبي نحو البيع بعد مبيعات تخطت 225.49 مليون درهم مقابل مشتريات بنحو 143.3 مليون بصافي بيعي 82.18 مليوناً، فيما مال الاستثمار المؤسسي نحو الشراء بعد مشتريات بأكثر من 285.59 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 271.36 مليوناً بصافي شرائي 14.23 مليوناً.