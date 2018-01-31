2.3 مليون زيارة لـ«دبي باركس» في 2017

أعلنت دي إكس بي إنترتينمنتس أمس استقبال وجهتها الترفيهية دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية في المنطقة حوالي 2.3 مليون زيارة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017، وسجلت أعداد الزيارات للربع الرابع رقماً قياسياً، حيث استقطبت الوجهة 796 ألف زيارة.

وبعد افتتاح المتنزهات على مراحل عدة ابتداء من أواخر 2016، أصبحت كافة الألعاب والوجهات الترفيهية الآن مفتوحة في وجهة دبي باركس آند ريزورتس بالكامل للزوار ابتداء من الربع الرابع من العام الماضي ومع استهداف الزوار وتعزيز جهود التسويق لاستقطاب السياح والمقيمين وتأثير أسعار الباقات السنوية، ساهمت هذه العوامل جميعها في ارتفاع عدد الزيارات لمستوى قياسي في الربع الرابع من العام الماضي.

وساهم شهر ديسمبر بشكل فعال في نتائج الزيارات، حيث بلغ معدل أعداد الزيارات خلال آخر 10 أيام من الشهر حوالي 20 ألف زيارة يومياً ووصلت ذروتها بـ27 ألف زيارة، وبالتالي حطمت الرقم القياسي الذي كان في مناسبة الاحتفال «يوم من الترفيه» في سبتمبر 2017.

وقال محمد الملا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس: كان الربع الرابع الأعلى من حيث تسجيل واستقطاب عدد الزيارات، ما يدل على التقدم الواضح في خطتنا الاستراتيجية ويعكس استراتيجية التسعير والتسويق الجديدة التي أعلنا عنها في سبتمبر من العام الماضي.

وقال إن أعداد الزيارات العالية ستبقى في الأشهر التي يشهد الجو فيها تحسناً حيث سيكون الربع الأول والربع الرابع من كل عام من الفترات المهمة للشركة، ونحن متفائلون باستمرار مواصلة الأداء الجيد خلال الربع الأول من عام 2018 واستمرار تحقيق النمو الذي شهدناه في أواخر العام الماضي.

وأضاف: أتممنا بنجاح عملية إعادة الهيكلة التشغيلية للركة، حيث انتقلنا من مرحلة أنجاز وبناء المشاريع إلى مرحلة إدارة العمليات التشغيلية والتركيز على خدمة الزوار، ونمضي قدماً في عام 2018 الى الاستمرار في التركيز على العمليات التشغيلية والاستمرار في تقديم خدمة مميزة للزوار كوجهة ترفيهية عالمية مرموقة، حيث نعتبر ذلك من أهم أولوياتنا.

تعيين

وقال: لتحقيق ذلك قمنا بدمج قطاع المنتزهات الترفيهية وقطاع التجزئة والضيافة تحت قطاع واحد، وذلك لضمان تقديم خدمة مميزة لزوارنا، كما يشرفني بالإعلان عن تعيين أحمد حسين، المدير العام للمنتزهات الترفيهية سابقاً في منصب نائب الرئيس التنفيذي، وسيساهم في الإدارة اليومية لنشاطات الشركة.

كما تم تعيين أحمد الريس الذي يشغل سابقاً منصب المدير العام للتجزئة والضيافة، في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية، حيث سيكون مسؤولاً عن كافة العمليات التجارية ونقاط الاتصال بالزوار، والمبيعات والتسويق وإدارة الفعاليات والإدارة الرقمية.

سحب مبلغ

استمرت المجموعة في الحصول على الدعم من المساهمين، حيث حصلت المجموعة مؤخراً في الجمعية العمومية التي انعقدت في نوفمبر 2017 على موافقة المساهمين لسحب مبلغ بقيمة 455 مليون درهم من ضمن القرض الثانوي من المساهم الرئيسي «مراس» ليصل إجمالي القرض إلى 700 مليون درهم إماراتي. وحصلت الشركة مؤخراً على دعم من شركائها الماليين فيما يخص الاختبارات التي كان موعدها في آخر عام 2017.