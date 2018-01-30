موجة خسائر جديدة تهز عرش العملات الرقمية الافتراضية

رغم توالي التحذيرات من الاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية، لاتزال أنظار معظم المستثمرين عالمياً وإقليمياً تتجه نحوها، خصوصاً من الباحثين عن حلم الثراء السريع.

ومع تنامي المخاوف من تشديد اللوائح التنظيمية على تلك الأسواق في عدد من البلدان، تعرضت العملات الرقمية لموجة خسائر عنيفة منذ مطلع العام الجاري، ربما تكون الأصعب في تاريخها بعد مكاسبها الصاروخية خلال العام الماضي والتي تخطت حاجز 550 مليار دولار.

وتظهر بيانات حديثة أن عملة «بيتكوين»، الأكثر شهرة بين تلك العملات، جرى تداولها في جلسة أمس، دون حاجز 11329 دولاراً، كما هبطت عملة ريبل» إلى 1.29 دولار، فيما تتداول عملة «إيثيريوم» عند 1195 دولاراً، وهي أسعار منخفضة لتلك العملات مقارنة بأسعارها نهاية العام الماضي.