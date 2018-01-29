«الخليج للملاحة» تفاوض للاستحواذ على حصة كبيرة في «أتلانتك» بسنغافورة

أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة اجتيازها مراحل متقدمة من المفاوضات المثمرة، للاستحواذ على حصة كبيرة في شركة أتلانتك للملاحة القابضة ومقرها سنغافورة، يأتي ذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لتنمية الفرص والأعمال وتنويع مصادر الدخل، ولتكون محطة توقف شاملة للخدمات البحرية والملاحية بانتشار إقليمي وعالمي.

نموذج مستدام

وقال خميس بوعميم، عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة: وضعنا استراتيجية في الخليج للملاحة تهدف إلى بناء نموذج عمل مستدام في النمو، وتحقيق العوائد لمساهمينا وشركائنا الاستراتيجيين، ويستدعي هذا النموذج توفير أكبر قدر ممكن من التنوع في قدرات الشركة وكذلك الانتشار في الأسواق التي تعمل بها، لأن التنوع في القدرات يضمن تعدد الموارد المالية، أما الانتشار في الأسواق فيحمي الشركة من الركود الذي يمكن أن تعاني منه منطقة اقتصادية معينة من فترة لأخرى، من أجل ذلك اخترنا شراء حصة كبيرة في شركة أتلانتك للملاحة القابضة، والتي تعد من الشركات الواعدة في السوق السنغافورية، ومنطقة الشرق الأوسط، برصيد كبير من الأصول البحرية التي تمتلكها أو تديرها وإمكانية تطوير وتنمية الأداء المالي، فضلاً عن أدائها المالي المتميز.

فيما قال وونغ سيو تشيونغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أتلانتك للملاحة القابضة: نتطلع قدماً إلى التعاون مع شركة الخليج للملاحة، التي تمثل شراكتها معنا بُعدين هامين بالنسبة لنا، الأول هو دعم مواردنا المالية وقدراتنا في تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى النمو في قطاع النفط والغاز البحري، والثاني هو تعزيز فرصنا وتنافسيتنا السوقية، عبر الكفاءات والخبرات والفريق المحترف للخليج للملاحة. ونعبر هنا عن شكرنا الكبير لثقتها باختيارنا من أجل بناء هذه الشراكة.