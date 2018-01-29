2.1 مليار أرباح «المشرق» بنمو 6.5%

حقق بنك المشرق نمواً بنسبة 6.5% في صافي أرباح عام 2017 إلى 2.1 مليار درهم.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 1.9% ليصل إلى 125.2 مليار درهم، بينما نمت القروض والسلف بنسبة 2.9% خلال العام لتصل إلى 62.7 مليار درهم، وانخفضت ودائع العملاء قليلاً إلى 76.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2017، واستقرت نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى قوي بلغ 82.5% في نهاية ديسمبر 2017، وانخفضت مخصصات القروض المتعثرة بنسبة 14.2% عن العام السابق، وكذلك انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة تقارب 2% بفضل الإدارة الفعالة للتكاليف، وانخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 2.94% في نهاية شهر ديسمبر 2017.

وبلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف 3.2 مليارات درهم، ويمثل ذلك تغطية بنسبة 149.7% للقروض المتعثرة، وارتفع دخل الاستثمارات بنسبة 84.9% بالمقارنة مع العام السابق، في حين استقرت نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد إلى الدخل التشغيلي (وهي الأفضل في فئتها) فوق 40%.

وبلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 29.6%.

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