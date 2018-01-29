4.278 مليارات درهم أرباح «أبوظبي التجاري»

ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري - ثاني أكبر بنك في أبوظبي من حيث الأصول - عن العام الماضي بنسبة 3% ليصل إلى 4.278 مليارات درهم. وأوصى مجلس إدارة البنك، أمس، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 42% (ما يعادل 42 فلساً/‏‏‏للسهم) من رأس المال، لتبلغ الأرباح المقترح توزيعها 2.183 مليار درهم.

وحقق البنك في الربع الأخير من العام ربحاً صافياً عائداً للمساهمين بلغ 1.07 مليار درهم (291.3 مليون دولار) بارتفاع بنسبة 7% عن الفترة ذاتها من العام السابق.

وقال بيان للبنك إن الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات ارتفعت بنسبة 4% لتصل إلى 5.948 مليارات درهم. ونما إجمالي صافي الدخل من الفوائد وأرباح عمليات التمويل الإسلامي بنسبة 8% ليصل إلى 6.701 مليارات. كما ارتفع الدخل من العمليات بنسبة 5% ليصل إلى 8.895 مليارات، بينما بلغت المصاريف التشغيلية 2.948 مليار بارتفاع بنسبة 5% أيضاً، مما أدى إلى استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل عند 33.1% بنهاية عام 2017، بعد أن كانت 32.9% بنهاية عام 2016.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 3% ليصل إلى 265 مليار درهم. كما شهد صافي القروض والسلفيات للعملاء نمواً بلغ 3% ليصل إلى 163 ملياراً. وارتفعت إيداعات العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 163 ملياراً، وبلغت إيداعات العملاء المنخفضة التكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 43.4% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة مع 41.8% بنهاية عام 2016. وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 100.1% بعد أن كانت 101.9% بنهاية عام 2016.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال (بازل 3) 19.09% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي البالغ 12%، بينما بلغت نسبة الشق الأول 13.96% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي البالغ 8.50%. كما بلغت نسبة تغطية السيولة 135% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي والبالغ 80%. وحافظت نسبة السيولة على مستوياتها العالية عند 24.5%. وبلغ الدخل من غير الفوائد 2.194 مليار درهم بانخفاض بنسبة 4%، بينما ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 2% ليصل إلى 1.507 مليار درهم.

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