خالد الحمادي رئيساً للمبيعات والأفرع في بنك دبي التجاري

أعلن بنك دبي التجاري تعيين خالد رشيد الحمادي رئيساً جديداً لقسم المبيعات والأفرع. ويتماشى هذا التعيين مع استراتيجية البنك في توطين المراكز القيادية.

ويتمتع الحمادي بخبرة تزيد على 20 عاماً في القطاع المالي، حيث سيتولى في منصبه الجديد مسؤولية المبيعات وخدمات الفروع في البنك، قبل انتقاله إلى البنك شغل الحمادي العديد من المناصب، حيث عمل رئيساً للفروع في دبي والمناطق الشمالية في إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك أبوظبي الأول، كما عمل سابقاً لمدة 17عاماً في «إتش إس بي سي»، حيث شغل منصب نائب رئيس الفروع في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والمدير الإقليمي لفروع «أمانة».

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة «فرجينيا كومنولث» في الولايات المتحدة.