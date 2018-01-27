ضعف الدولار يمنح الذهب مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، بعدما هبطت من أعلى مستوى في عام ونصف العام في الجلسة السابقة مع استمرار ضعف الدولار.

وقفز الذهب في التعاملات الفورية 0.6% إلى 1355.16 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات، وبلغت مكاسبه منذ بداية الأسبوع 1.8 في المئة. وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.6% إلى 1354.70 دولاراً، وارتفعت الفضة 1% في التعاملات الفورية إلى 17.46 دولاراً، وكان المعدن لامس أعلى مستوى في أكثر من 4 أشهر أول من أمس عند 17.69 دولاراً.

وزاد البلاتين 0.5% إلى 1015 دولاراً، وكانت أسعار المعدن سجلت، الخميس، أعلى مستوياتها منذ فبراير 2017 عند 1027.60 دولاراً، ولم يسجل البلاديوم تغيراً يُذكر عند 1095.60 دولاراً.