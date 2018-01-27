ضعف الدولار يمنح الذهب مكاسب أسبوعية

المصدر:
  • لندن - رويترز
التاريخ:
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ارتفعت أسعار الذهب، أمس، بعدما هبطت من أعلى مستوى في عام ونصف العام في الجلسة السابقة مع استمرار ضعف الدولار.

وقفز الذهب في التعاملات الفورية 0.6% إلى 1355.16 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات، وبلغت مكاسبه منذ بداية الأسبوع 1.8 في المئة. وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.6% إلى 1354.70 دولاراً، وارتفعت الفضة 1% في التعاملات الفورية إلى 17.46 دولاراً، وكان المعدن لامس أعلى مستوى في أكثر من 4 أشهر أول من أمس عند 17.69 دولاراً.

وزاد البلاتين 0.5% إلى 1015 دولاراً، وكانت أسعار المعدن سجلت، الخميس، أعلى مستوياتها منذ فبراير 2017 عند 1027.60 دولاراً، ولم يسجل البلاديوم تغيراً يُذكر عند 1095.60 دولاراً.

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