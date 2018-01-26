ارتفاع «داو جونز» للأسهم الأميركية إلى مستوى قياسي

ارتفعت الأسهم الأميركية في تعاملات ظهيرة أمس، بعد بعض التذبذب في بداية التعاملات، ليصل مؤشر داو جونز الصناعي إلى مستوى قياسي جديد.

وارتفع المؤشر بمقدار 93ر175 نقطة أي بنسبة 7ر0% إلى 05ر26428 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بمقدار 15ر28 نقطة بنسبة 4ر0% إلى 21ر7443 نقطة، وارتفع مؤشر إس أند بي 500، بمقدار 28ر7 نقاط بنسبة 3ر0% إلى 83ر2844 نقطة. جاء ارتفاع الأسهم الأميركية بفضل النتائج القوية لأغلب الشركات الأميركية الكبرى.

وذكر معهد كونفرانس بورد الاقتصادي الأميركي المستقل، أن المؤشر الرئيسي لأداء النشاط الاقتصاد الأميركي خلال الشهر الماضي، ارتفع 6ر0% بعد ارتفاع 5ر0% خلال نوفمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر 5ر0%، مقابل ارتفاع 4ر0% في نوفمبر الماضي وفقاً للبيانات الأولية.