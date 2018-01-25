الدولار يهوي بشدة بعد تصريحات وزير الخزانة الأميركي

تراجع الدولار بشدة أمام العملات الرئيسية أمس الأربعاء. وجاء تراجع العملة الأميركية بعد بيانات اقتصادية أوروبية قوية وتصريحات وزير الخزانة الأميركي ستيفن مونشن.

وقال مونشن، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، إن انخفاض قيمة الدولار: "جيد لنا فيما يتعلق بالتجارة والفرص" الاقتصادية.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة تراجع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة ديسمبر الماضي أكثر من التوقعات.

وذكر "الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين" في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة تراجعت في ديسمبر الماضي بـ3.6% مقارنةً مع الشهر الذي سبقه، إلى ما يعادل 5.57 ملايين وحدة سنويا، بعد ارتفاعها بـ 5.1% إلى ما يعادل 5.78ملايين وحدة سنوياً، وفق بيانات مُعدلة في نوفمبر الماضي.

وكان المحللون يتوقعون تراجع مبيعات المساكن القائمة إلى ما يعادل 5.70 ملايين وحدة سنوياً في ديسمبر الماضي، من 5.81 ملايين وحدة في نوفمبر الماضي.

وتراجع الدولار أمام اليورو إلى 1.24 دولار، أقل مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات، مقابل 1.2288 دولار في تعاملات الصباح.

وتراجع أمام الجنيه الإسترليني إلى 1.4215 دولار، أقل مستوى له منذ 18 شهراً في تعاملات الظهيرة، من 1.3999 دولار في تعاملات الصباح.

وتراجعت العملة الأميركية أيضاً أمام نظيرتها اليابانية إلى أقل مستوى لها منذ 4 أشهر إلى 109.050 ين في تعاملات الظهيرة مقابل 110.295 ينات في تعاملات الصباح.