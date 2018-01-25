أسواق الأسهم تتراجع متجاهلة توزيعات البنوك السخية

هبطت أسواق الأسهم المحلية أمس، متجاهلةً محفزات إيجابية بشأن توزيعات نقدية مجدية لبعض البنوك المدرجة مع استمرار تعرض الأسهم القيادية لضغوط بيعية وسط تراجع السيولة، وترقب المستثمرين لمزيد من نتائج الشركات السنوية.

وانخفض سوق دبي 0.44% أو ما يعادل 15.22 نقطة ليغلق عند 3463.48 نقطة مستمراً في هبوطه للجلسة الخامسة على التوالي. وفقد سوق أبوظبي 16.22 نقطة بواقع 0.35% إلى 4627.47 نقطة، مع تعرض السوق لعمليات جني أرباح بعد بلوغه أمس الأول أعلى مستوياته في 11 شهراً.

وتراجعت السيولة نسبياً إلى 505.7 ملايين درهم بواقع 313.16 مليوناً في دبي و192.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 324.17 مليون سهم منها 239.6 مليوناً في دبي و84.5 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3869 عملية.

ترقب

وقال محمد الأعصر، مدير إدارة التحليل الفني بشركة «أمان» لتداول الأوراق المالية، تحركت الأسواق المحلية بشكل متذبذب في الجلسات القليلة الماضية رغم المكاسب القوية التي حققتها منذ مطلع العام الجاري، مرجعاً السبب إلى سيطرة الترقب والحذر على معنويات المستثمرين انتظاراً لمزيد من نتائج الشركات السنوية.

وأضاف الأعصر لـ«البيان الاقتصادي»، مقدّراً أن تظل الأسواق تتحرك بشكل عرضي مائل للصعود لحين تحسن السيولة التي لا تزال تراوح مكانها رغم كافة الأجواء الإيجابية المحيطة بالأسواق على صعيد الاقتصاد والشركات.

وهبط سوق دبي بضغط تراجع «دبي الإسلامي» 1.07% رغم موافقة مجلس إدارة البنك على توزيعات نقدية بقيمة 45% من رأس المال، إضافة إلى تراجع سهم «أرابتك القابضة» بنسبة 0.74% و«دبي للاستثمار» 0.39%.

وتصدر سهم «ديار للتطوير» نشاط السوق من حيث الأحجام، وأغلق مرتفعاً 2.18%، بينما تصدر «إعمار العقارية» النشاط بالقيم، وأغلق مرتفعاً 0.59% بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة.

وقاد هبوط سوق أبوظبي التراجع شبه الجماعي للأسهم القيادية يتصدرها «أدنوك للتوزيع» 1.1% إلى 2.69 درهم، و«الدار العقارية» 0.86% و«اتصالات» 0.56% و«أبوظبي الأول» 0.44% إلى 11.25 درهماً.

وتصدر «الواحة كابيتال» النشاط من حيث الأحجام والقيم، وارتفع 8.46%، كما صعد «رأس الخيمة العقارية» 1.23% و«الاتحاد الوطني» 0.25%.

عقود

تراجعت العقود المستقبلية في بورصة ناسداك دبي بنحو شبه جماعي بعد تداول 2820 عقداً بقيمة 476.211 ألف درهم من خلال 6 عمليات، وانخفضت عقود «دي إكس بي» و«دبي الإسلامي» و«أرابتك» بنحو 3.94% و1.07% و0.78% على التوالي، فيما ارتفعت عقود «إعمار العقارية» 0.57%.

إفصاحات

يعقد مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني اجتماعاً 29 يناير الجاري لمناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية وجدول أعمالها. فيما أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أن شركة المتكاملة كابيتال خفضت حصتها في أسهم المجموعة من 6.7% إلى 4.3% (158.4 مليون سهم).