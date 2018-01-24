سهم «إعمار» يضغط على سوق دبي و«اتصالات» يصعد بأبوظبي

ضغط سهم «إعمار العقارية» على أداء سوق دبي في ختام تداولات أمس بعد انتهاء استحقاق توزيعات الأرباح، بينما صعد سوق أبوظبي لأعلى مستوياته في 11 شهراً مدعوماً بمكاسب سهم «اتصالات» إلى جانب استقرار «أبوظبي الأول»، وتحسنت السيولة نسبياً في السوقين مع اقترابها من 700 مليوناً بعد تنفيذ صفقة على «الاتحاد العقارية».

وهبط سوق دبي بنسبة 0.65% أو ما يعادل 22.63 نقطة ليغلق عند 3478.7 نقطة مواصلاً هبوطه للجلسة الرابعة على التوالي، فيما ربح سوق أبوظبي 14.45 نقطة أو ما نسبته 0.31% ليستقر عند 4643.69 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته منذ نهاية فبراير الماضي.

وبلغت سيولة السوقين نحو 694.7 مليون درهم بواقع 541.5 مليون في دبي و153.2 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 450.5 مليون سهم منها 393.15 مليون في دبي و57.4 مليون في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4774 صفقة.

ترقب

وقال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث لدي «كامكو» للاستثمار، استمرت أسواق الأسهم المحلية في أدائها المتذبذب للجلسة الثانية على التوالي مع افتقارها للمحفزات واستمرار حالة الترقب المسيطرة على معنويات المستثمرين انتظاراً لمزيد من نتائج الشركات السنوية التي من المتوقع أن تكون المحرك الرئيسي للسوق في الفترة القادمة كما ستساعد على جذب سيولة جديدة.

وأضاف دياب لـ«البيان الاقتصادي» أن تراجع سوق دبي أمس جاء بضغط رئيسي من هبوط سهم «إعمار العقارية» مع تداوله بدون أرباح، إضافة إلى تأثر المستثمرين بالتوترات العالمية بعد إغلاق الحكومة الأميركية وتراجع الأسهم العالمية.

ضغوط

وتراجع سوق دبي أمس مدفوعاً في الأساس بضغوط من سهم «إعمار العقارية» بعد تراجعه بنسبة 5.79% ليغلق عند 6.83 دراهم وهو أدنى مستوى محقق منذ نهاية العام الماضي.

وجاء الهبوط بعد أن انتهى أمس الأول الحق في التوزيعات النقدية الاستثنائية البالغة 3 مليارات درهم من حصيلة طرح «إعمار للتطوير»، إضافة إلى تراجع سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 0.7% و«دامك» بنسبة 0.3% و«بنك الإمارات دبي الوطني» 0.12%.

وتصدر سهم «الاتحاد العقارية» نشاط السوق من حيث القيم والأحجام بنحو 200.4 مليون درهم بعد تداول 196.3 مليون سهم من خلال 552 صفقة بعد تنفيذ صفقة واحدة بقيمة 153.7 مليون درهم على عدد 150 مليون سهم، وأغلق مرتفعاً 2.33%، ثم "جي أف أتش" بتداول 58.2 مليون سهم بقيمة 87.9 مليون درهم وارتفع 3.4%.

محفزات

وأضاف دياب أن سوق أبوظبي استمر في التحرك قرب أعلى مستوى مسجل في الفترة الأخيرة مع افتقاره إلى محفزات جديدة، مشيراً إلى أن السوق في حاجة إلى الإغلاق فوق منطقة المقاومة عند 4640 -4670 نقطة لتوقع المزيد من المكاسب.

وارتفع سوق العاصمة مدفوعاً بمكاسب سهم «اتصالات» بنسبة 0.84% مع تصدره النشاط بنحو 62.1 مليون درهم بتداول 3.4 ملايين سهم من خلال 101 صفقة، فيما تصدر سهم «منازل» النشاط بالأحجام بعد تداول 11.3 مليون سهم وأغلق مستقراً دون تغيير.