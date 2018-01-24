«ميناكورب» تتصدر وساطة مشتقات الأسهم في ناسداك دبي 2017

احتلت «ميناكورب» المتخصصة في مجال الخدمات المالية بدولة الإمارات، مركز الصدارة بين شركات الوساطة في مجال تداول مشتقات الأسهم في سوق العقود الآجلة في بورصة ناسداك دبي.

وجاءت الشركة في المرتبة الأولى متفوقة على 36 شركة وساطة مالية، مستحوذةً على 62.68% من السوق خلال العام الماضي وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن بورصة ناسداك دبي.

وقال فتحي بن قريرة، الرئيس التنفيذي لشركة «ميناكورب»: كنا على مدى السنوات الخمس الأخيرة الشركة رقم واحد في سوق دبي المالي من بين 49 شركة منافسة أخرى.

واليوم، نفخر بتحقيقنا نجاحاً جديداً واحتلالنا المرتبة الأولى أيضاً في سوق مشتقات الأسهم في بورصة ناسداك دبي وللسنة الثانية على التوالي. ومع وجود 36 شركة وساطة مرخص لها بالعمل في هذه السوق حديثة التأسيس، وقع اختيار غالبية المستثمرين على شركتنا لتلبية تعاملاتهم.