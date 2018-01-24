«الشارقة الإسلامي» يبرم شراكة مع «سنتيك» لإدارة شؤون العملاء الضريبية

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي توقيع شراكة مع «سنتيك»، المتخصصة في إدارة الإيرادات وخدمة العملاء في دولة الإمارات، لتسهيل احتساب فواتير ضريبة القيمة المضافة لصالح عملاء المصرف.

وقال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي للمصرف: نحرص دائماً على الالتزام بكافة الأنظمة والتشريعات المرتبطة بالعمل المصرفي والشؤون المالية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة التي نعتبرها واجباً وطنياً لتعزيز إيرادات الحكومة الرشيدة.

ونحن سعداء بإبرام هذه الشراكة مع «سنتيك» لضمان التوافق مع إجراءات ضريبة القيمة المضافة من خلال تبني سياسات داعمة واستراتيجيات واسعة الأفق. ومن المهم أن نكون مستعدين لتبني طريقة سلسة وشفافة عند فرض أي ضرائب على عملائنا. ونعتقد أن تقنية «إيكسيليريت» ستساعدنا على المضي قدماً في هذا الاتجاه.

من ناحيته قال أميت دوا، الرئيس والمدير الدولي لمجموعات خدمة العملاء في شركة «سنتيك»: فخورون بالشراكة مع مصرف الشارقة الإسلامي ودعمهم في تحولهم نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وقد تم تصميم تقنية «إيكسيليريت» خصيصاً لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة بشكل يضمن التزام عملائنا بها والمضي قدماً في عملياتهم التجارية والمالية بأقل قدر ممكن من التأثير على منظوماتهم التكنولوجية القائمة حالياً.