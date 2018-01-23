توطيد التعاون بين سلطة دبي للخدمات المالية و«المركزي البحريني»

وقعت سلطة دبي للخدمات المالية الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع المصرف المركزي في البحرين من أجل توطيد التعاون فيما يتعلق بالتراخيص، والإشراف على الشركات العاملة في كلا السوقين.

وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كل من صائب أيغنر، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، ورشيد محمد المعراج، محافظ المصرف المركزي في البحرين. وقال أيغنر:

«تولي سلطة دبي للخدمات المالية أهمية كبيرة للعلاقات التي تربطها بنظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي. ويضفي التوقيع على مذكرة التفاهم هذه طابعًا رسميًا للتعاون وتبادل المعلومات فيما بيننا، كما يؤكد التزامنا المشترك بالحفاظ على أعلى مستويات الإشراف والمتابعة لقطاع الخدمات المالية.