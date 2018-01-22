أسهم أبوظبي تواصل التحليق وجني أرباح في دبي

تباين أداء أسواق الأسهم في ختام تعاملات أمس وحلق سوق أبوظبي لمستويات جديدة هي الأعلى في 9 أشهر ونصف الشهر، بينما تعرضت أسهم دبي إلى عمليات جني أرباح محدودة بعد مكاسبها القوية في الفترة الماضية وسط ترقب لمزيد من نتائج الشركات السنوية.

وهبطت السيولة في السوقين إلى ما دون 400 مليون لتصل إلى 398.7 مليون درهم بواقع 277.38 مليوناً في دبي و121.39 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 225.07 مليون سهم، منها 152.4 مليوناً في دبي و72.6 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3685 صفقة.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.53% أو ما يعادل 18.72 نقطة ليغلق عند 3512.33 نقطة مستمراً في هبوطه للجلسة الثانية على التوالي بعد بلوغه في وقت سابق أعلى مستوياته في أكثر من شهرين ونصف، وجاء التراجع بضغط نزول أسهم «أرابتك» و«دبي للاستثمار» و«دبي الإسلامي» و«إعمار العقارية».

وربح سوق أبوظبي نحو 10.83 نقاط أو ما نسبته 0.23% إلى 4636.22 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل الماضي بدعم رئيسي من صعود سهم «بنك أبوظبي الأول» و«أدنوك للتوزيع» و«الدار العقارية».

وقال أيمن القصبى، مدير إدارة التداول بشركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات: سيطر التباين على أداء الأسواق المحلية في مستهل تداولات الأسبوع مع استمرار حالة الترقب لمزيد من نتائج الشركات الجيدة استكمالا لنتائج أربعة بنوك الأسبوع الماضي.

وأضاف القصبي لـــ «البيان الاقتصادي»: لا يزال انخفاض مستويات السيولة هو كلمة السر وراء الأداء الضعيف للأسواق والتي نعتقد أن تزيد وتيرتها في الجلسات القادمة مع الإعلان عن النتائج والتوزيعات النقدية السنوية. جاء تراجع سوق دبي بضغط هبوط أسهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.95% مع تصدره النشاط من حيث القيم بنحو 81.37 مليون درهم، فيما تصدر «جي أف اتش» النشاط من حيث الاحجام بنحو 36.12 مليون سهم وأغلق مستقراً دون تغيير. ضغط على أداء السوق كذلك هبوط أسهم «أرابتك القابضة» و«دبي للاستثمار» و«بنك دبي الإسلامي» بنحو 1.89% و0.4% و0.3% على التوالي، بينما في المقابل صعد سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 0.4% بعد إتمام بيع حصتها في «إيميكول» لشركة «دبي للاستثمار» بقيمة 500 مليون درهم.

اختراق

وأوضح القصبي أن هناك تركزاً لعمليات الشراء على أسهم العقارية والبنوك بتداولات مرضية بالمقارنة مع سيولة السوق مما يرجح أن هذه القطاعات سوف تصنع اختراقات سعرية لأعلى خلال الأيام القادمة.

وبين القصبي أن الفترة الأخيرة شهدت توجها واضحا من المؤسسات لزيادة المراكز في الأسهم مما رجح كفتهم مقارنة بالأفراد، مشيراً إلى أن طرحي «أدنوك للتوزيع» و«إعمار للتطوير» ساهما في إحداث نوع من الإيجابية وإعطاء الأسواق مزيداً من العمق والتنويع.

وتابع: هناك إفصاحات منتظرة في الأيام القادمة ستعمل على دفع تداولات السوق وأسعار الأسهم لمستويات مرتفعة حيث من الواضح ظهور عمليات شراء انتقائي على الأسهم القيادية ذات التوزيعات السنوية المؤكدة.دعم صعود سوق العاصمة المكاسب القوية لسهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة تخطت 3% مع تصدره النشاط من حيث القيم بنحو 22.4 مليون درهم بتداول 8.2 ملايين سهم، إضافة إلى مكاسب سهم «بنك أبوظبي الأول» و«الدار العقارية».

بينما تصدر سهم «منازل العقارية» النشاط من حيث الاحجام بنحو 17.7 مليون سهم بقيمة 10.4 ملايين درهم من خلال 87 صفقة، وأغلق مستقراً دون تغيير.

وأعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن نهاية المهلة الممنوحة لتجديد إدراج الشركات المساهمة العامة للعام 2018 اعتباراً من 31 يناير الجاري.

وطالبت إدارة السوق، في تعميم صدر أمس، جميع الشركات بسرعة تجديد الإدراج ودفع المبالغ المستحقة تجنباً للوقوع في غرامة التأخير.

عقود

تباين أداء العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس بعد تداول 5018 عقداً بقيمة 1.096 مليون درهم من خلال 13 عملية، وتصدرت عقود «أدنوك للتوزيع» الرابحين.

إفصاحات

ـــ ارتفعت أرباح «مصرف عجمان» بنسبة 5.6% إلى 132.6 مليون درهم في العام 2017 مقارنة بنحو 125.5 مليوناً في 2016. وجاء النمو في الأرباح مصحوباً بارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية من 505.26 ملايين في 2016 إلى 565.69 مليوناً في 2017.

ـــ أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن دعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية في 10 فبراير القادم للنظر في نتائج أعمال 2017 ومقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% من رأس المال أو ما يعادل 234.78 مليون درهم. دبي - البيان