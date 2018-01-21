أول خسارة للذهب في 6 أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، أول من أمس، مع بقاء الدولار قرب أدنى مستوى في 3 سنوات مقابل سلة من العملات، لكن المعدن الأصفر تكبّد أول هبوط أسبوعي في 6 أسابيع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1333.81 دولاراً للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في السوق الأميركي، منهياً الأسبوع على انخفاض قدره 0.3%، بعد أن تراجع الاثنين الماضي من أعلى مستوياته في 4 أشهر.

وصعدت العقود الأميركية للذهب تسليم فبراير 0.4% إلى 1333.10 دولاراً. وارتفعت الفضة 0.8% إلى 17.06 دولاراً، في حين زاد البلاديوم 0.55% إلى 1104.80 دولارات.