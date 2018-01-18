الأسهم المحلية تربح 6.2 مليارات في جلستين

ربحت أسواق الأسهم أكثر من 6.2 مليارات درهم في جلستين وصعدت المؤشرات لأعلى مستوياتها في عدة أشهر مع تحسين شهية المستثمرين تفاؤلاً بانطلاق موسم النتائج السنوية والتوزيعات النقدية.

وأغلق سوق دبي أمس مرتفعاً بنسبة 0.48% أو ما يعادل 16.85 نقطة ليستقر عند 3542.44 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 7 نوفمبر الماضي، بدعم مكاسب أسهم «دبي للاستثمار» و«بنك دبي الإسلامي» و«إعمار العقارية».

وربح سوق أبوظبي 19.5 نقطة أو ما نسبته 0.42%، مواصلاً صعوده للجلسة الثالثة على التوالي، ليغلق عند 4634.91 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ مطلع أبريل الماضي، مع ارتفاع أسهم «بنك أبوظبي الأول» و«اتصالات».

وبلغت السيولة الكلية للسوقين نحو 639.8 مليون درهم بواقع 453.5 مليوناً في دبي و186.26 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 335.8 مليون سهم منها 274.8 مليوناً في دبي و60.9 مليوناً في أبوظبي، من خلال 5335 صفقة منفذة.

تفاؤل

وقال محمد الأعصر، مدير إدارة التحليل الفني بشركة «أمان» لتداول الأوراق المالية، استمرت الأسهم في نشاطها للجلسة الثانية على التوالي مع تفاؤل المستثمرين بالنتائج القوية التي أعلنتها بعض البنوك إضافة إلى التوزيعات النقدية المجزية.

وأضاف الأعصر لـ «البيان الاقتصادي»: لا تزال غالبية الأسهم تشهد عمليات شراء انتقائية خصوصاً في قطاعات العقار والبنوك. عزز صعود سوق دبي ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.55% إلى 7.35 دراهم، إلى جانب صعود سهم «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.76% إلى 6.6 دراهم، و«دبي للاستثمار» بنسبة 1.2%.

ولفت الأعصر إلى أن استقرار أسعار النفط والأسواق العالمية ستعطي الأسواق مزيداً من الدعم ما سيدفعها إلى مستويات وقمم تاريخية جديدة، مشيراً إلى أن الأسواق تنتظرها مكاسب قوية في الجلسات القادمة قد يتخللها بعض عمليات جني الأرباح حتى تتمكن من معاودة الصعود مجدداً. وقادت الأسهم القيادية صعود سوق العاصمة مع ارتفاع سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 0.89% وتصدر النشاط من حيث القيم بنحو 57.9 مليون درهم، إلى جانب مكاسب أسهم مثل «اتصالات» بنسبة 0.56% و«الواحة كابيتال» بنسبة 0.51%.

أجانب

عزز الأجانب مشترياتهم في سوق دبي أمس بعد تحقيقهم مشتريات بنحو 179.2 مليون درهم مقابل مبيعات 163.6 مليوناً بصافي شرائي 15.6 مليوناً، ومال الاستثمار المؤسسي أيضاً نحو الشراء بمشتريات تخطت 240.5 مليوناً مقابل مبيعات بنحو 218 مليوناً بصافي شرائي 22.5 مليون درهم.

عقود

استمر النشاط على العقود المستقبلية في ناسداك دبي للجلسة الثانية على التوالي وجرى أمس تداول 22.31 ألف عقد بقيمة 4.26 ملايين درهم من خلال 48 عملية، وتصدرت عقود «دبي للاستثمار» الرابحين بنسبة 1.2% ثم «الاتحاد العقارية» بنسبة 0.91% يتبعهما «دبي الإسلامي» بنحو 0.76%.

إفصاحات

أقر مجلس إدارة شركة العربية للطيران أول من أمس الموازنة المقترحة لعام 2018.

انخفض صافي أرباح شركة ديار للتطوير إلى 130.445 مليون درهم عن عام 2017 مقارنة بنحو 216.145 مليون درهم في 2016، بينما زادت الإيرادات من 428.26 مليوناً إلى 751.58 مليون درهم.

ارتفعت خسائر شركة الخزنة للتأمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 106.113 ملايين درهم مقارنة بخسارة قدرها 44.75 مليون درهم خلال الفترة المقارنة من العام 2016.