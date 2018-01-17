«دبي للسلع المتعددة» يرسي عقد مقاولة الأساس في «أبتاون دبي»

أعلن أمس مركز دبي للسلع المتعددة، أن شركة اتش ال جي المتخصصة في مجال البناء والبنية التحتية ستقوم ببناء الأساس الخرساني لأحد برجي مشروع أبتاون دبي شاهقي الارتفاع.

ومن المقرر أن تقوم اتش ال جي، التي تم اختيارها من بين 8 من الشركات التي تقدمت بالعطاءات، بتسليم المشروع بحلول يونيو 2018، حيث سيحتاج المشروع إلى 12 ألف متر مكعب من الخرسانة و1,500 طن من حديد التسليح لإنشاء أساس الحصيرة.

ومع سير أعمال التدعيم والأساسات للمشروع الذي يتم إنشاؤه على مساحة 10 ملايين قدم مربع ليشمل مساحات تجارية وسكنية فاخرة من الدرجة الأولى، فإن البرج الشاهق الأول في مشروع أبتاون دبي سيضم غرفاً وأجنحة فندقية ومطاعم فاخرة، ومنتجعات صحية، ومرافق شاملة للمؤتمرات، ومكاتب من الدرجة الأولى، و240 وحدة سكنية ذات تصاميم فريدة من المقرر أن تطرح للبيع في أوائل عام 2018.

تعاون

وقال بول أشتون، المدير التنفيذي للعقارات في مركز دبي للسلع المتعددة: تنفيذ مشروع أبتاون دبي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة يسير بشكل جيد، وكما هو مخطط له، من خلال إنشاء الأساسات والدعائم، والآن إنشاء أساس الحصيرة من جانب شركة اتش ال جي، الذي من المقرر أن يبدأ في مارس.

وسيوفر التعاون مع شركة اتش ال جي الأساس لما سيأخذ أول برج شاهق الارتفاع في أبتاون دبي إلى آفاق جديدة ليكون جاهزاً للإشغال بحلول إكسبو 2020.

وستكون منطقة أبتاون دبي مدعّمة ببرجين شاهقي الارتفاع عبارة عن أيقونتين من تصميم المهندسين المعماريين المعروفين عالميا أدريان سميث وجوردون جيل من شيكاغو.