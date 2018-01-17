سوق أبوظبي عند أعلى مستوياته في 8 أشهر

عززت نتائج أعمال البنوك مكاسب أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات أمس، لتربح نحو 3.7 مليارات درهم مع صعود المؤشرات الرئيسية نحو أعلى مستوياتها في عدة أشهر ووسط تحسن نسبي للسيولة التي تخطت 650 مليون درهم بفعل عمليات شراء انتقائية على الأسهم القيادية.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.85% أو ما يعادل 29.78 نقطة، وهي ثالث أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ مطلع العام الجاري، ليغلق عند 3525.59 نقطة محققا أعلى مستوياته في شهرين ونصف الشهر بدعم من مكاسب أسهم «الإمارات دبي الوطني» و«إعمار العقارية» و«أرابتك».

فيما ربح سوق أبوظبي 13.46 نقطة أو ما نسبته 0.29%، مواصلا صعوده للجلسة الثانية على التوالي، ليستقر عند 4615.41 نقطة مسجلا أعلى مستوياته في 8 أشهر، مع ارتفاع سهمي «بنك أبوظبي الأول» و«الدار العقارية».

وبلغت سيولة السوقين 652.4 مليون درهم بواقع 453.7 مليونا في دبي و199.65 مليونا في أبوظبي، وجرى تداول 301.28 مليون سهم منها 234.5 مليونا في دبي و66.7 مليونا في أبوظبي، من خلال تنفيذ 5574 صفقة.

دبي

وقال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار إن المكاسب القوية لأسواق الأسهم المحلية أمس جاءت مدفوعة بتفاؤل المستثمرين وتحسن شهيتهم بعد إعلان بعض البنوك المقيدة عن أرباح قوية وتوزيعات جيدة عن العام الماضي. وأضاف لـ«البيان الاقتصادي»:

بلغ سوق دبي أعلى مستوياته في شهرين ونصف الشهر بعد موجة تصحيح فني في الجلسة السابقة، ومن المتوقع ارتفاع عمليات الشراء والتجميع في الفترة القادمة مع تحسن المزاج الاستثماري إضافة إلى الأداء القوي للاقتصاد الوطني والتوقعات الإيجابية لمعدلات النمو في السنوات القادمة.

وأوضح أن مؤشر دبي استقر عند مستوى المقاومة 3525 نقطة، حيث إن التمكن من اجتيازه في الجلسات القادمة من شأنه أن يحفز على المزيد من القوة نحو الحاجز التالي عند 3550 نقطة. ودعم صعود سوق دبي ارتفاع سهم «إعمار العقارية» وأذرعها التابعة «إعمار مولز» و«إعمار للتطوير» بنحو 1.53% و3.14% و0.53% على التوالي.

وتصدر السهم الأم النشاط من حيث القيم بنحو 83.7 مليون درهم بعد تداول 11.59 مليون سهم من خلال 795 عملية.

وعزز صعود السوق ارتفاع سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.81% مع إعلان البنك نمو أرباحه بنسبة 15% في العام الماضي مع توصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40 فلساً للسهم.

كما ارتفعت أسهم «داماك العقارية» بنسبة 2.65% و«أرامكس» 1.15% و«سوق دبي المالي» 0.87% و«دبي للاستثمار» 0.81% و«أرابتك القابضة» 0.75%، وتصدر سهم «مصرف السلام» النشاط من حيث الأحجام بنحو 31.4 مليون سهم وأغلق مرتفعاً 2.59%.

أبوظبي

وقال نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار إن سوق أبوظبي تعرض في التعاملات الصباحية من جلسة أمس لعمليات جني أرباح صحية وطبيعية، وذلك بعد الصعود الملحوظ في الأسابيع القليلة الماضية، لكنه أغلق على ارتفاع لا سيما وأن المناخ العام لا يزال إيجابيا، غير أنه لا بد من ظهور محفزات جديدة في الفترة القادمة ومنها نتائج الشركات المتوقع صدورها تدريجيا، لجذب استثمارات وسيولة إضافية.

ولفت إلى أن نجاح سوق أبوظبي في تجاوز مستوى 4610 نقاط سيدفعه إلى بلوغ 4670 نقطة قبل 4715 نقطة، خصوصا مع ترقب إعلانات نتائج الشركات. وقاد سهم «بنك أبوظبي الأول» صعود سوق العاصمة بعد ارتفاعه بنسبة 1.35% وتصدر النشاط من حيث القيم بنحو 62.8 مليون درهم بعد تداول 5.6 ملايين سهم ليغلق عند 11.25 درهم، إضافة إلى مكاسب سهم الدار العقارية بنسبة 0.44%.

وتصدرت أسهم العقارات النشاط من حيث الأحجام وجاء في المقدمة «منازل» بنحو 13.9 مليون سهم، ثم «رأس الخيمة العقارية» بتداول 11.7 مليون سهم وأغلق مرتفعاً 2.44%.

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة الحرص على سماع صوت منتظم ومتزامن عند تواصله على الهاتف المسجل مع شركة الوساطة، وعدم استخدام الهواتف الشخصية غير المسجلة لضمان حقوقهم.

* إفصاحات

أعلن البنك العربي المتحد عن دعوة مساهميه للاكتتاب في الأسهم الجديدة الصادرة عن طريق زيادة رأس المال والتي ستكون بمقدار 687.516 مليون درهم بسعر إصدار درهم للسهم الواحد، وسيفتح باب الاكتتاب اعتباراً من 21 فبراير القادم وحتى 7 مارس.

وأضاف البنك، في افصاح لسوق أبوظبي أمس، أن إصدار الأسهم الجديدة سيؤدي إلى زيادة رأسمال البنك المدفوع الحالي من 1.375 مليار درهم إلى 2.062 مليار درهم مقسمة على 2.062 مليار سهم. ويعتزم البنك استخدام عوائد الاكتتاب في زيادة رأس المال لتعزيز القاعدة الرأسمالية والامتثال لمتطلبات كفاية رأس المال المطلوبة من قبل المصرف المركزي.

يعقد بنك «الاتحاد الوطني» اجتماعاً في 21 يناير الجاري لمناقشة البيانات المالية الموحدة عن العام 2017، ومناقشة مقترح توزيع أرباح عن عام 2017 ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

أعلنت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» أن مجلس إدارتها سينعقد في 22 يناير الجاري لانتخاب نائب لرئيس مجلس الإدارة ومناقشة خطة الشركة لعام 2018.