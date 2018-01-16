سوق أبوظبي يرتفع إلى أعلى مستوى في 5 أشهر ونصف

سيطر التباين على أداء الأسواق المحلية في ختام تداولات أمس، مع تعرض سوق دبي لعمليات جني أرباح بعد بلوغه أعلى مستوياته في عامين ونصف العام، فيما صعد سوق أبوظبي إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر ونصف الشهر مع استمرار النشاط على أسهم البنوك.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.49% أو ما يعادل 17.17 نقطة ليغلق عند 3495.81 نقطة متراجعاً دون 3500 نقطة بضغط هبوط أسهم «أرابتك القابضة» و«إعمار العقارية» و«دبي للاستثمار».

وربح سوق أبوظبي 16.85 نقطة أو ما نسبته 0.37% ليصعد إلى 4601.95 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته في 5 أشهر ونصف الشهر بدعم المكاسب القوية لسهم بنك أبوظبي الأول الذي تخطى حاجز 11 درهماً، مرتفعا إلى أعلى مستوياته في 8 أشهر.

وتحسنت السيولة نسبياً مع بلوغها 531.8 مليون درهم بواقع 359.9 مليوناً في دبي و171.9 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 327.3 مليون سهم منها 240.6 مليوناً في دبي و86.6 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 5475 صفقة.

توزيعات

وقال محمد الأعصر، مدير إدارة البحوث لدى شركة «أمان» للخدمات المالية، تعرض سوق دبي لعمليات جني أرباح مستحقة بعد مكاسبه القوية في الجلسات السابقة، إضافة إلى هبوط سهم «إعمار» القيادي بعد إقرار التوزيعات الاستثنائية.

وتراجع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.37% وتصدر النشاط من حيث القيم بعد تجاوزها 68 مليون درهم، فيما أقرت عمومية الشركة أمس الأول توزيع أرباح استثنائية على المساهمين بواقع 4 مليارات درهم من حصيلة طرح «إعمار للتطوير» الذي أغلق متراجعاً أيضاً 1.56%. وضغط على أداء السوق .

كذلك هبوط أسهم «أرابتك» بنسبة 2.21% و«داماك العقارية» 0.88% و«دبي للاستثمار» 0.4% و«الاتحاد العقارية» 0.2%، وتصدر سهم «ديار للتطوير» النشاط من حيث الأحجام بنحو 65.5 مليون سهم وأغلق مرتفعاً 1.23%.

أرباح

وأضاف الأعصر لـ «البيان الاقتصادي» أن سوق أبوظبي عاود الصعود لأعلى مستوياته في عدة أشهر، مستفيداً من المكاسب المستمرة لأسهم البنوك لا سيما في ظل التوقعات الإيجابية بشان أرباح عام 2017 والتي ظهرت بوادرها أمس مع إعلان مصرف الشارقة الإسلامي عن نمو أرباحه.

وصعد مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.97% بدعم رئيسي من ارتفاع سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 1.37%، محتلاً المرتبة الثانية في صدارة الأنشط من حيث القيم بنحو 35.39 مليون درهم، فيما جاء «أبوظبي التجاري» في المرتبة المركز الأول بنحو 37.17 مليون درهم وارتفع بنحو 0.14%.

وتصدر سهم «رأس الخيمة العقارية» النشاط من حيث الأحجام بنحو 21.4 مليون سهم بقيمة 17.7 مليون درهم، وأغلق منخفضاً 1.2%، بينما استقرت أسهم «منازل العقارية» و«الدار» و«دانة غاز» دون تغيير.

وقال الأعصر: مع انطلاق موسم نتائج الشركات السنوية نعتقد أن الأسواق المحلية ينتظرها نشاط قوي في الفترة القادمة ونتوقع صعودها لمستويات وقمم تاريخية خصوصاً مع إقرار الشركات للتوزيعات النقدية.

توعية

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى أن يتولوا بأنفسهم أو من خلال وكيلهم القانوني إصدار أوامر شراء السهم، وبيعها عبر الوسائل المعتمدة.

كما دعت للحرص على تعبئة بيانات أوامر البيع والشراء بمعرفة المستثمر قبل التوقيع عليها، وتسليمها لشركة الوساطة.



أجانب

اتجهت تعاملات الأجانب في سوق دبي نحو الشراء بعد مشتريات تجاوزت 152.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 152.29 مليوناً بصافٍ شرائي 434.47 ألفاً، ومال الاستثمار المؤسسي كذلك نحو الشراء بمشتريات تخطت 140.9 مليوناً مقابل مبيعات بنحو 139.8 مليوناً بصافٍ شرائي 1.06 مليون درهم.

وفى سوق أبوظبي، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 58.9 مليوناً بعد مشتريات بقيمة 102.3 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 43.35 مليون درهم.

عقود

تباين أداء العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس بعد تداول 3340 عقداً بقيمة 1.074 مليون درهم من خلال 9 عمليات، وتراجعت عقود «أرابتك» 2.21%، كما هبطت عقود «إعمار» 1.37%.

في المقابل، ارتفعت عقود «بنك دبي الإسلامي» 0.15% واستقرت عقود «سوق دبي المالي» عند 1.15 درهم دون تغيير.

إفصاحات

ينعقد مجلس إدارة مصرف عجمان 18 يناير الجاري لمناقشة واعتماد البيانات المالية السنوية لعام 2017.

أرجعت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو» مكاسب السهم في الفترة الأخيرة إلى قرار مجلس إدارتها بالموافقة على شراء أسهمها 10% بقصد إعادة بيعها.