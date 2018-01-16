بنوك توقف التحويل لمستثمرين في منصات تداول عملات رقمية

ذكرت مصادر مصرفية محلية أن بنوكاً أوقفت عمليات التحويل البنكي لعدد من عملائها المستثمرين في منصات لتداول العملات الرقمية.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن قرار البنوك يأتي التزاماً بالتحذير الذي أطلقه مصرف الإمارات المركزي في أكتوبر الماضي من المخاطر المرتبطة بالتعامل بالعملات الرقمية في المرحلة الراهنة خصوصاً وأنه لم يتم حتى الآن منح تراخيص لأي منصة تداول في السوق المحلي لبيع أو شراء تداول العملات الرقمية، أو جمع أموال من المتعاملين للاستثمار.

وأشار أحد الخبراء إلى أن السبب في إيقاف عملية التحويل البنكي يعود إلى أن المنصات غير مرخصة وبالتالي لا يمكنها الاحتفاظ بودائع العملاء من خلال حساب وسيط، للعب دور «وكيل» عن العميل في الوقت نفسه، لافتاً إلى أن إيقاف عمليات التحويل تعتمد على «تفسير» كل بنك لقرار المصرف المركزي، وأن لدى البنوك مسؤولية لإيقاف عمليات التحويل «المشبوهة» بالنتيجة.

وقال محمد السهلي الرئيس التنفيذي شركة «أريبيان - تشين»، المتخصصة في مجال تكنولوجيا «بلوك تشين» وتتخذ من دبي مقراً لها: إن لدى الشركة التي تسمح بتداول 9 عملات رقمية حتى الآن من خلال حساب بالدولار خارج الدولة عبر منصة إطلاق «بالمكس –Palmex» خطة لتفعيل الإيداع المباشر في المنصة بالدرهم عن طريق الحوالة البنكية، وذلك خلال الفترة المقبلة، وذلك بالشراكة مع موردين مرخصين، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.