«أبوظبي العالمي» ينال اعتماد «إنفستور إن بيبول» لتميّز إدارة الموارد البشرية

حصل سوق أبوظبي العالمي، على اعتماد معيار «إنفستور إن بيبول» العالمي الذي يعد مرجعاً لتميّز إدارة المؤسسات للموارد البشرية، ليكون بذلك أول مركز مالي وهيئة تنظيمية في المنطقة تحصل على هذا الاعتماد الدولي.

وأتى تأسيس السوق بسلطاته المستقلة الثلاث التي تشمل سلطة تنظيم الخدمات المالية، وسلطة التسجيل، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، ليكون مركزاً مالياً دولياً يدعم تحقيق الرؤية الاقتصادية الطموحة لإمارة أبوظبي، ومساهماً فعّالاً في خلق اقتصاد مستدام وقائم على تنوع المصادر، حيث يتيح السوق للشركات المحلية والعالمية المسجلة فيه إمكانية العمل بكفاءة وفق أطر عمل تنظيمية وتشريعات تتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وضمن بيئة عمل ولوائح قضائية خاضعة بشكل كامل لقانون العموم الإنجليزي.

مؤشر

وقال بول ديفوي، رئيس معيار «إنفستور إن بيبول»: نهنئ السوق على تحقيق الاعتماد الذي يعد مؤشراً عالمياً واضحاً للتميز في إدارة المؤسسات للموارد البشرية، وكفاءة مخرجاتها التشغيلية والتزامها المستمر بتحقيق النجاح. ويجب على السوق أن يكون اليوم فخوراً بإنجازاته التي أهلته للحصول على هذا الاعتماد العالمي المرموق.

إنجاز

وقال حمد المزروعي، مدير إدارة الموارد البشرية في السوق: فخورون كوننا أول مركز مالي بالمنطقة يحوز على هذا المعيار والاعتماد العالمي من «إنفستور إن بيبول»، وهو إنجاز يؤكد نجاحنا بتجاوز المعايير العالمية المتبعة في القطاع المالي، بفضل جهوده والتزامه المستمرين للحفاظ على تميز وكفاءة وإنتاجية بيئة عمله المتكاملة.

وأضاف: سنواصل العمل لتحقيق المزيد من النجاحات على صعيد إدارة الموارد البشرية، واستخدام أدوات ومبادرات مبتكرة لتحفيز تميز وأداء كوادرنا المهنية، وتشجيع الإبداع في العمل وتحقيق النتائج على المدى الطويل، ومواصلة ترسيخ ثقافة التميز والتقدير.

يُذكر أن «إنفستور إن بيبول» يمثل معياراً دولياً لقياس تميز إدارة الموظفين والموارد البشرية في بيئات العمل المؤسسية، ويشتمل على محددات لجوانب تمكين القيادة الفعّالة للموارد البشرية، ودعم وإدارة الموظفين بشكل متكامل لتحقيق نتائج مهنية مستدامة. ويعتمد المعيار على إطار عمل مجرّب، وعمليات تقييم شاملة لأحدث مستجدات بيئات العمل، والمهارات المهنية الأساسية، وهياكل العمل الفعالة لتحقيق تميز الأداء، ويتيح المعيار للمؤسسات إمكانية مقارنة نماذج العمل المتبعة بأفضل النماذج والمؤشرات العالمية.