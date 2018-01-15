1.6 مليار مكاسب أسهم دبي وجني الأرباح يهبط بسوق أبوظبي

ربحت أسهم دبي نحو 1.6 مليار درهم في ختام تعاملات أمس وسط عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم القيادية، فيما تراجع سوق أبوظبي إثر تعرضه لعمليات بيع محدودة مع سعي المستثمرين لجني الأرباح بعد مكاسب قوية الأسبوع الماضي، وسط تراجع ملحوظ في مستويات السيولة إلى ما دون 350 مليوناً.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.53% أو ما يعادل 18.35 نقطة ليستقر عند 3512.98 نقطة مسجلا أعلى مستوياته في شهرين بدعم مكاسب أسهم "إعمار العقارية" و"بنك دبي الإسلامي"، فيما فقد سوق أبوظبي 6.01 نقطة أو ما نسبته 0.13% ليغلق عند 4585.1 نقطة بضغط هبوط أسهم البنوك يتصدرها "أبوظبي الأول".

وبلغت سيولة السوقين نحو 347.7 مليون درهم بواقع 277.9 مليوناً في دبي و69.7 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 233.4 مليون سهم منها 183.4 مليوناً في دبي و49.9 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3534 صفقة.

ترقب

وقال أيمن القصبي، مدير إدارة التداول بشركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات، استمر سوق دبي في أدائه الإيجابي مدعوما بمشتريات انتقائية على بعض الأسهم القيادية وهو ما دفعه لمعاودة الصعود مجدداً نحو أعلى مستوياته في شهرين.

وأضاف القصبي لـــ "البيان الاقتصادي" إن هناك حالة من الترقب سيطرت على معنويات المستثمرين في دبي أمس مع انتظارهم لنتائج عمومية "إعمار العقارية" التي ستناقش توزيعات أرباح استثنائية وهو السبب الرئيسي وراء عدم ضخ سيولة جديدة في السوق.

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع سهم "إعمار العقارية" بنسبة 1.67% و"سوق دبي المالي" 0.88% و"بنك دبي الإسلامي" 0.61% و"داماك العقارية" 0.59% و"إعمار للتطوير" 0.52%، وتصدر سهم "ديار للتطوير" نشاط السوق من حيث الأحجام بنحو 35.5 مليون سهم وأغلق مرتفعاً 2.3%، فيما تصدر "جي اف اتش" النشاط من حيث القيم بنحو 36.6 مليون درهم وأغلق متراجعاً 0.66%.

مكاسب

وأوضح القصبي أن سوق أبوظبي تعرض لبعض عمليات جني الأرباح بعد مكاسبه القوية في الفترة الماضية والتي دفعته نحو الصعود لأعلى مستوياته في 5 أشهر، مــــتوقعاً أن يعاود السوق نشاطه في الفترة المقبلة بدعم من الأسهم الكبرى.

جاء تراجع سوق العاصمة بضغط هبوط أسهم البنوك يتقدمها "بنك أبوظبي الأول" بنسبة 0.9%، إضافة إلى تراجع "العربي المتحد" و"بنك الاستثمار" و"بنك الشارقة" و"بنك أبوظبي التجاري" بنحو 3.95% و2.37% و0.81% و0.14% على التوالي.

وألمح إلى ظهور عمليات شراء قوية للمؤسسات والصناديق خلال الجلسات القليلة الماضية مع تفاؤلهم بنتائج الشركات المقرر بدء الإعلان عنها في الفترة المقبلة والتي ستكون مصحوبة بتوزيعات أرباح سنوية ستعزز كثيراً من صعود الأسواق. وتصدر سهم "منازل" نشاط السوق من حيث الأحجام بنحو 12.5 مليـــون سهم وتراجع بنسبة 1.69%، فيما تصدر "الواحة كابيتال" النشاط بالقيم بنحو 8.7 ملايين درهم وارتفع 2.62%.

أجانب

اتجهت تعـــاملات الأجانب في سوق دبـــي أمــس نحــــو الشراء بعـــد تحقيق مشتريات بقـــيمة 133.6 ملــيون درهم مقابل مبيـعات بنحو 122.7 مليوناً بصـــافٍ شرائي 10.9 ملايين، ومال الاستثمار المؤسسي أيضا نحو الشراء بمشتريات تخطت 121 مليوناً مقابل مبيعات بنحو 110.07 ملايين بصافٍ شرائي 11.03 مليون درهم.

إفصاحات

يعقد مجلس إدارة شركة "غلفا" للمياه المعدنية والصناعات التحويلية اجتماع مجلس إدارة في 17 يناير الجاري لمناقشة أداء الشركة.

فيما أعلن مصرف السلام البحرين فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة المصرف لشغل 10 مقاعد لدورة مدتها 3 سنوات (2018-2020). كما أعلن بنك دبي الإسلامي انعــقاد مجلس إدارته في 17 يناير الجاري لمناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي. بينـــما وافـــق مجلس إدارة شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة علــى ميزانية الشركة لعام 2018.

تنويه

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