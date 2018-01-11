جني أرباح يهبط بالأسهم بعد مكاسب 40 مليار درهم في 8 جلسات

تراجعت أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات أمس إثر تعرضها لعمليات جني أرباح محدودة بعد وتيرة صعود دامت نحو ثماني جلسات متتالية ربحت فيهم القيمة السوقية للأسهم أكثر من 40 ملياراً.

وانخفض سوق دبي 0.12% أو ما يعادل 4.08 نقاط ليهبط دون 3500 نقطة إلى 3499.36 نقطة مع نزول أسهم «إعمار العقارية» و«دبي للاستثمار» و«إعمار للتطوير»، بينما قلص صعود «دبي الإسلامي» و«أرابتك» من حدة التراجع.

وفقد سوق أبوظبي 13.37 نقطة أو ما نسبته 0.29% ليغلق عند 4579.74 نقطة متنازلاً عن أعلى مستوياته في 5 أشهر بضغط تراجع سهمي «الدار العقارية» و«اتصالات»، بينما قلص استقرار «بنك أبوظبي الأول» من وتيرة الهبوط. وزادت سيولة السوقين إلى 768.9 مليون درهم بواقع 503.8 ملايين في دبي و265.05 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 525.15 مليون سهم منها 430.7 مليوناً في دبي و94.4 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 6061 صفقة.

زخم

وقال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، تراجع الأسواق بعد ثماني جلسات متتالية من الصعود، وهو أمر طبيعي لغرض جني الأرباح، مشيراً إلى أن الأسواق استمدت زخمها في الآونة الأخير مع تحسن المزاج الاستثماري العام في ظل الارتفاعات الأخيرة لأسعار النفط والذي انعكس إيجابياً على الصورة العامة للأسهم والمؤشرات.

وأضاف دياب لــ«البيان الاقتصادي»: تبدو الصورة العامة إيجابية في الوقت الراهن مع تحسن الشعور لدى المستثمرين مع وصول بعض الأسهم إلى مستويات متدنية، تزامناً مع الوضع الاقتصادي المستمر بالنمو. هذا وتتجه الأنظار في المرحلة القادمة إلى نتائج الشركات القيادية والتوزيعات وخصوصاً إعمار العقارية مع انعقاد عموميتها الأسبوع المقبل.

مقاومة

وأوضح دياب أن مؤشر سوق دبي وجد مستوى مقاومة بالقرب من 3510 نقاط، حيث إن اجتيازه قد يقود إلى 3550 نقطة قبل 3600 نقطة، مبيناً في الوقت ذاته أن المؤشر قد يتعرض لمزيد من التصحيح في الفترة القادمة لكن من غير المتوقع أن يشهد تراجعاً حاداً.

وهبط بسوق دبي سهم «إعمار العقارية» بعد انخفاضه بنسبة 1.09%، كما تراجع سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 0.99% و«إعمار للتطوير» 0.17%، وتصدر سهم «ديار للتطوير» نشاط السوق من حيث القيم والأحجام بعد تجاوزها 98.15 مليون سهم بقيمة 175 مليون درهم.

تصحيح

وأشار إلى أن مؤشر سوق أبوظبي قد يتعرض للمزيد من محاولات التراجع بهدف التصحيح الفني بعد الصعود القوي حيث إن كسر مستوى 4530 نقطة إلى الأسفل قد يقوده نحو 4480 و4440 نقطة، أما في حال الإغلاق فوق مستوى المقاومة القوي عند 4610 نقاط فإن ذلك قد يكون كفيلاً لتوقع الارتفاع التدريجي نحو الخط الأفقي عند 4715 نقطة.

وضغط على أداء سوق العاصمة انخفاض سهمي «الدار العقارية» و«اتصالات» بنحو 0.88% و0.56% على التوالي، بينما استقر سهم «بنك أبوظبي الأول» دون تغيير لكنه تصدر النشاط من حيث القيم بنحو 125.7 مليون درهم، فيما تصدر سهم «منازل» النشاط بالكمية بعد التداول على نحو 16.38 مليون سهم.

عقود

ارتفعت غالبية العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس بعد التداول على 12850 عقداً بقيمة 3.83 ملايين درهم من خلال 11 عملية، وتصدرت عقود «أرابتك» الرابحين بنسبة 3% ثم عقود «دبي الإسلامي» بنسبة 0.17% بينما تراجعت عقود «الاتحاد العقارية» 0.99% واستقرت عقود «داماك العقارية» دون تغيير.

اتجهت تعاملات الأجانب في سوق دبي أمس نحو الشراء بعد مشتريات تخطت 236.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 215.4 مليوناً بصافٍ شرائي 21.04 مليوناً، ومال الاستثمار المؤسسي نحو الشراء بمشتريات 222.12 مليوناً مقابل مبيعات بنحو 188.6 مليوناً بصافٍ شرائي 33.5 مليون درهم.

إفصاحات

أعلنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات تأجيل اجتماع مجلس إدارتها، الذي كان مقرراً عقده اليوم إلى موعد جديد سيتم إعلانه لاحقاً، فيما يعقد مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني اجتماعاً 15 يناير الجاري لمناقشة البيانات المالية الموحدة عن العام 2017. ويناقش مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي 15 الجاري النتائج المالية للعام الماضي 2017.