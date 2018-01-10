الأسهم المحلية تواصل مكاسبها للجلسة الثامنة على التوالي

استمر ماراثون مكاسب الأسهم المحلية لثماني جلسات متتالية حتى نهاية تداولات، أمس، لتحلق المؤشرات صوب أعلى مستوياتها في عدة أشهر بدعم رئيس من مكاسب بعض الأسهم القيادية في قطاعات مثل العقار والبنوك، وسط تفاؤل المستثمرين بقرب انطلاق موسم النتائج السنوية والتوزيعات النقدية.

وصعد سوق دبي 0.38% أو ما يعادل 13.28 نقطة ليغلق عند 3503.44 نقاط، محققاً أعلى مستوياته في شهرين بدعم رئيس من مكاسب أسهم «إعمار للتطوير» و«بنك دبي الإسلامي» و«أرابتك». وربح سوق أبوظبي 7.57 نقاط أو ما نسبته 0.17% ليستقر عند 4593.11 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر في 5 أشهر مع صعود أسهم «اتصالات» و«دانة غاز».

وهبطت السيولة في السوقين إلى 545.7 مليون درهم، بواقع 417.05 مليون في دبي، و128.7 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 361.4 مليون سهم، منها 275.16 مليون في دبي، و86.25 مليون في أبوظبي، من خلال تنفيذ 5384 صفقة.

نشاط

وقال عصام قصابية، المحلل المالي لدى «مينا كورب» للخدمات المالية: استمرت أسواق الأسهم في نشاطها الإيجابي مع نجاحها في تجاوز مستويات مهمة في ظل سيطرة حالة التفاؤل على معنويات المستمرين وتحسن شهيتهم للاستثمار.

وأضاف قصابية لـــ«البيان الاقتصادي»: صعود مؤشر سوق دبي وتجاوزه حاجز 3500 نقطة، جاء مدفوعاً بمكاسب الأسهم القيادية، خصوصاً في قطاعي العقار والبنوك، فيما بدأت عمليات جني الأرباح تظهر على أداء بعض الأسهم مع سعي المستثمرين لجمع المكاسب.

ودعم صعود المؤشر ارتفاع أسهم «إعمار للتطوير» و«بنك دبي الإسلامي» و«أرابتك القابضة» بنحو 1.76% و1.72% و0.38% على التوالي، وتصدر سهم «جي إف إتش» نشاط السوق من حيث القيم بنحو 52.7 مليون درهم، وأغلق متراجعاً 1.28%، فيما تصدر «دي إكس بي» نشاط الأحجام بنحو 38.6 مليون سهم وتراجع بنسبة 1.56%.

صعود

ولفت قصابية إلى أن سوق أبوظبي نجح في تسجيل مستويات مهمة هي الأعلى منذ 5 أشهر، بفضل الحراك الإيجابي على سهم «اتصالات»، بينما كان هناك استقرار في أداء معظم أسهم البنوك.

بينما دعم صعود مؤشر سوق العاصمة ارتفاع سهم «اتصالات» بنسبة 0.28%، إلى جانب استقرار سهم «بنك أبوظبي الأول» دون تغيير، إضافة إلى مكاسب سهم «دانة غاز» بنحو 1.25%، وتصدر سهم «منازل العقارية» نشاط السوق من حيث القيم والأحجام بعد تجاوزها 18.8 مليون سهم، بقيمة 30.5 مليون درهم، وأغلق مستقراً دون تغيير.

وتوقع قصابية استمرار وتيرة صعود الأسهم خلال تداولات يناير الجاري مع سيطرة الترقب على المستثمرين انتظاراً لانطلاق ماراثون نتائج الشركات السنوية وإقرار التوزيعات النقدية التي ستعطي الأسهم مزيداً من الزخم.

وتراجع أداء معظم العقود المستقبلية في ناسداك دبي، بعد تداول 1439 عقد بقيمة 644.267 ألف درهم، من خلال 8 عمليات، وتراجعت عقود «دي إكس بي» بنسبة 1.55%، فيما انخفضت عقود «إعمار العقارية» 0.68%، بينما صعدت عقود «بنك دبي الإسلامي» 1.72%.

إفصاحات

يعقد مجلس إدارة شركة «العربية للطيران» اجتماعاً في 16 يناير الجاري، لمناقشة موازنة عام 2018.

فيما أعلن مصرف السلام - البحرين، استقالة النائب الأول للرئيس التنفيذي من المصرف، نظراً لظروفه الخاصة.