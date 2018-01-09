الأسهم تُضيف 4.6 مليارات درهم إلى مكاسبها وسط تفاؤل بالنتائج

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة السابعة على التوالي في ختام تداولات أمس، لتصعد صوب أعلى مستوياتها في عدة أشهر مع سيطرة اللون الأخضر على غالبية الأسهم، بدعم من تفاؤل المستثمرين مع قرب انطلاق موسم النتائج السنوية والتوزيعات النقدية.

وجاءت المكاسب وسط زخم في السيولة بعد تخطي 800 مليون درهم مع توجه المستثمرين الأجانب والمحافظ نحو الشراء وزيادة المراكز المالية في الأسهم المحلية. ووفق حسابات «البيان الاقتصادي» ربح رأس المال السوقي للأسهم 4.6 مليارات درهم بواقع 1.68 مليار لأسهم دبي و2.9 مليار لأسهم أبوظبي، وارتفعت المكاسب إلى 39.2 ملياراً في 7 جلسات.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.55% أو ما يعادل 19.07 نقطة ليستقر عند 3490.16 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته في شهرين بدعم مكاسب أسهم «أرابتك» و«دبي للاستثمار» و«إعمار العقارية» و«بنك دبي الإسلامي». وربح سوق أبوظبي 29.13 نقطة أو ما نسبته 0.64% ليغلق عند 4585.54 نقطة مستمراً مدفوعاً بصعود أسهم «البنوك بقيادة أبوظبي الأول.

إضافة إلى مكاسب سهمي اتصالات والدار العقارية. وبلغت سيولة السوقين نحو 827.9 مليون درهم بواقع 620.6 مليوناً في دبي و207.3 ملايين في أبوظبي، وجرى تداول 554.03 مليون سهم منها 424.7 مليوناً في دبي و129.28 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 7448 صفقة.

شراء

وقال محمد الأعصر، مدير إدارة التحليل الفني بشركة «أمان» لتداول الأوراق المالية: استمرت الأسواق المحلية في تعزيز مكاسبها للجلسة السابعة على التوالي وسط زخم في السيولة مع توالي عمليات الشراء على كافة الأسهم لا سيما في قطاعي البنوك والعقارات.

وأضاف لـــ"البيان الاقتصادي" أن هناك حالة من التفاؤل مسيطرة على معنويات المستمرين مع قرب انطلاق موسم نتائج الأعمال السنوية وإقرار الشركات للتوزيعات النقدية وهو ما يحفز المستثمرين على الشراء وزيادة المراكز المالية.

وقادت الأسهم الكبرى صعود سوق دبي مع ارتفاع سهم أرابتك بنسبة 1.92% ودبي للاستثمار 1.61% وإعمار العقارية 0.82% وبنك الإمارات دبي الوطني 0.49% وبنك دبي الإسلامي 0.16%.

وكثف المستثمرون تداولاتهم على سهم دريك آند سكل ليتصدر نشاط السوق بعد إعلان الشركة استكمال إعادة هيكلة ديونها المصرفية في الدولة، وجرى التداول على نحو 90.4 مليون سهم بقيمة 213.47 مليون درهم من خلال 900 صفقة، وأغلق السهم متراجعاً 0.43%. وتوقع الأعصر استمرار وتيرة نشاط الأسواق خلال الجلسات القادمة على أن يتخللها بعض عمليات البيع المحدودة لجني الأرباح، وسط توقعات بتعاف ملحوظ للسيولة وتخطيها حاجز مليار درهم في الأجل القصير.

وفي سوق أبوظبي، جاءت المكاسب بفضل صعود أسهم اتصالات والدار العقارية وبنك أبوظبي الأول بنحو 1.13% و0.88% و0.46% على التوالي. وتصدر بنك أبوظبي التجاري نشاط السوق من حيث القيم بنحو 38.65 مليون درهم وأغلق مستقراً دون تغيير، فيما تصدر منازل النشاط من حيث الأحجام بنحو 36.6 مليون سهم وارتفع بنسبة 3.39%.

أجانب

واتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء في سوق دبي أمس بعد تحقيقهم مشتريات بنحو 258.13 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 252.9 مليون بصاف شرائي 5.15 ملايين، فيما مال الاستثمار المؤسسي نحو البيع بعد مبيعات بنحو 219.4 مليون درهم مقابل مشتريات بنحو 216.4 مليون بصاف بيعي 3 ملايين درهم.

عقود

وارتفعت العقود المستقبلية في ناسداك دبي بنحو شبه جماعي بعد التداول على 17317 عقداً بقيمة 2.55 مليون درهم من خلال 28 عملية، وتصدرت موانئ دبي المكاسب بنسبة 5.96%، م دي إكس بي بنسبة 1.58%، يتبعهما داماك العقارية بنسبة 0.89%، فيما تراجعت عقود سوق دبي المالي بنسبة 0.95%.

توعية

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى المبادرة بطلب المساعدة من السوق أو الهيئة، حال تحملهم أي ضرر نشأ بسبب التعامل في الأوراق المالية، ولم يتمكنوا من تسويته ودياً مع شركة الوساطة. وأوضحت الهيئة أن على المستثمر التقدم بشكوى لاسترداد حقه، مع العلم بأنه يجوز له التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن خلال (30) يوماً من تاريخ الإخطار به.