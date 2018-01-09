صراف آلي لأصحاب الهمم في «الشارقة الإسلامي»

دشن مصرف الشارقة الإسلامي أمس بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية جهاز صراف آلي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط لخدمة فئتين من أصحاب الهمم- المكفوفين وضعاف البصر والأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية. وتم تزويد الجهاز بتقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تقديم خدمات الصيرفة الالكترونية لأصحاب الهمم بكل مرونة ودون الحاجة لمساعدة الآخرين.

حضر التدشين الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومحمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، ومنى عبدالكريم، مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ووليد العمودي رئيس القنوات الالكترونية في المصرف، ونبيل أبو علوان، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد.

تقنيات

وقال محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي إن المبادرة تصب في إطار سعي المصرف ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية لمساعدة الأشخاص أصحاب الهمم وتوفير التقنيات التي تعزز استقلاليتهم وتمكينهم مالياً وصولاً إلى دمجهم في المجتمع.

وذلك تماشياً مع توجهات حكومة الإمارات لتطبيق أفضل السياسات والممارسات التي من شأنها تمكينهم من صنع القرار ضمن مجتمع يحرص على استفادتهم من الفرص على قدم المساواة مع الآخرين. وأشار إلى أنه تم إطلاق أول جهاز صراف آلي لمستخدمي الكراسي المتحركة على مستوى الشرق الأوسط في نادي الثقة للمعاقين، وأول جهاز صراف آلي للمكفوفين في جمعية الإمارات للمكفوفين وجامعة الشارقة.

وثمنت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية الدعم المتواصل من مصرف الشارقة الإسلامي للمدينة والمستفيدين من خدماتها، مشيرة إلى أن المدينة أطلقت مؤخراً حملة بهدف المساهمة في إنشاء المباني الجديدة للمدينة التي تتيح لأصحاب الهمم بيئة تعليمية وتدريبية مميزة ، وبمواصفات عالمية وبكلفة 500 مليون درهم .

كما أن هناك 350 من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية داخل المدينة يجدون الرعاية والدعم والتدريب إضافة إلى 18 من المكفوفين يتم تأهيلهم ودمجهم في المجتمع من خلال التدريبات المكثفة التي يتلقونها وتعينهم على إيجاد وظائف لهم ، كما أن معظم الدوائر المحلية في الشارقة يوجد بها موظفون يعملون فيها.

تدريب

وقالت إن الشارقة بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تولي اهتماماً بالغاً بأصحاب الهمم حتى تصبح الشارقة مكاناً مثالياً وصديقاً لتلك الفئة. كما أن مبادرة مصرف الشارقة الإسلامي توفر التدريب لأصحاب الهمم وتوظيفهم وتوفير أجهزة الصراف الآلي لمستخدمي الكراسي المتحركة قبل أكثر من 10 سنوات.

كما أن المصرف يقدم التسهيلات المصرفية للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر كجزء من إسهامه في تحسين حياتهم.

ودعت الشيخة جميلة إلى تعميم مبادرة مصرف الشارقة الإسلامي وتوسيع مجال الاستفادة من أجهزة الصراف الآلي الملائمة لاحتياجات الأشخاص من أصحاب الهمم والعمل على نشر التوعية المصرفية بمفهومها الشامل في فروع المصرف بإمارة الشارقة.

وفي الوقت ذاته التواصل مع مصرف الإمارات المركزي لاستحداث قانون يتم تعميمه على المصارف والبنوك الأخرى لتسهيل التعاملات المصرفية للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر ومستخدمي الكراسي المتحركة، وكذلك استكمال مبادرة طباعة العملات الورقية بكل فئاتها بطريقة بريل ليتعرف عليها الأشخاص المكفوفون وذلك بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي.

ابتكارات

من جهته قال وليد العمودي نائب الرئيس للمصرف الإسلامي رئيس القنوات الالكترونية إن الجهاز يعد أول جهاز تم تدشينه بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ، وهو جهاز مزدوج متعدد الخدمات يخدم أصحاب الهمم ، مبيناً أن العام 2008 شهد إطلاق أول جهاز لأصحاب الهمم بنادي الثقة للإصابات الحركية والجهاز الثاني بجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً .

والثالث بجامعة الشارقة للمكفوفين وضعاف البصر ، مبيناً أنه تم دمج كافة تلك الابتكارات في ابتكار جديد يخدم أصحاب الهمم من المعاقين حركياً والمكفوفين وضعاف البصر ، تم فيه مراعاة كافة الخدمات التي تعينهم على سهولة استخدامه.

خدمات

يتيح الصراف الآلي الجديد 4 خدمات أساسية هي السحب النقدي والاستفسار عن الرصيد وإصدار كشف الحساب المصغر بالإضافة إلى تغيير رقم التعريف الشخصي، علاوة على تقديم كافة خدمات الصيرفة الاعتيادية للأشخاص من غير ذوي الإعاقة، بما في ذلك السحب النقدي ودفع فواتير الخدمات والتبرعات، وغيرها.