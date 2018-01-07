70 % حصة الإمارات من الطروحات الخليجية

أدت الإمارات دوراً رئيساً في نشاط سوق الاكتتابات العامة الأولية الخليجي من حيث العائدات خلال 2017، إذ استحوذت على 70% من إجمالي إصدارات رأس المال بفضل اثنين من الإصدارات الكبرى، وهما «إعمار للتطوير» و«أدنوك للتوزيع»، بإجمالي عائدات يبلغ 2.2 مليار دولار (8.1 مليارات درهم).

وأشار تقرير لـ«الوطني كابيتال» إلى أن النشاط في سوق الاكتتابات العامة الأولية في دول التعاون كان مكثفاً في 2017، بعد أن كان أداؤه خافتاً 2015 و2016، إذ حقق عام 2017 ارتفاعاً يفوق العامين السابقين مجتمعين. وبلغ إجمالي الاكتتابات العامة الأولية للشركات وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة في المنطقة مجتمعة 25 اكتتاباً، مقابل 4 اكتتابات في عام 2016، و6 اكتتابات في عام 2015.

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