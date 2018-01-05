مستوى قياسي للبلاديوم والذهب يستقر

استقرت أسعار الذهب أمس بعدما سجلت أعلى مستوى في ثلاثة شهور ونصف الشهر في الجلسة السابقة مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح في ظل مخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الأميركية، بينما صعد البلاديوم لأعلى مستوياته على الإطلاق بفعل شح المعروض والمراهنة على نمو الطلب، حيث ارتفع 1.3% إلى 1097.10 دولاراً للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى على الإطلاق عند 1099.50 دولاراً للأوقية متجاوزاً المستوى القياسي المرتفع الذي سجله يوم الثلاثاء الماضي، وقفز البلاديوم 57% في العام الماضي بدعم نمو مبيعات السيارات الصينية وتشديد الرقابة على الانبعاثات والتحول عن سيارات الديزل في أوروبا مما زاد المخاوف بشأن نقص المعدن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1313.68 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 %.