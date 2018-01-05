مستوى قياسي للبلاديوم والذهب يستقر

المصدر:
  • لندن - رويترز
التاريخ:
طباعة Email

استقرت أسعار الذهب أمس بعدما سجلت أعلى مستوى في ثلاثة شهور ونصف الشهر في الجلسة السابقة مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح في ظل مخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الأميركية، بينما صعد البلاديوم لأعلى مستوياته على الإطلاق بفعل شح المعروض والمراهنة على نمو الطلب، حيث ارتفع 1.3% إلى 1097.10 دولاراً للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى على الإطلاق عند 1099.50 دولاراً للأوقية متجاوزاً المستوى القياسي المرتفع الذي سجله يوم الثلاثاء الماضي، وقفز البلاديوم 57% في العام الماضي بدعم نمو مبيعات السيارات الصينية وتشديد الرقابة على الانبعاثات والتحول عن سيارات الديزل في أوروبا مما زاد المخاوف بشأن نقص المعدن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1313.68 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 %.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon